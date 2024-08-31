Пакистан упростил получение виз для граждан Кыргызстана (подробности)

Правительство Исламской Республики Пакистан пересмотрело визовую политику в отношении граждан Кыргызской Республики. Новая политика нацелена на упрощение процесса получения виз для деловых и туристических поездок в Пакистан. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, согласно новой политике, граждане Кыргызстана смогут подавать заявления на туристические и деловые визы через официальный портал онлайн-визовой системы (POVS).

Таким образом, заявители заполняют укороченную версию анкеты, которая содержит 30 обязательных полей. После подачи заявления система автоматически генерирует уведомление о выдаче визы, если не будут обнаружены совпадения в "стоп-листе". В случае попадания в "стоп-лист" заявление будет обработано вручную в течение 24 часов. Заявление подаётся без оплаты визового сбора, включая плату за обработку.

Подобные условия позволят кыргызстанцам в упрощённом порядке оформлять визы без необходимости посещения дипломатического представительства Исламской Республики Пакистан.

Министерство просит граждан Кыргызской Республики заблаговременно планировать свои заграничные поездки.