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К чему приведет реабилитация басмачей?

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- Алина Мамаева
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Недавно Жогорку Кенеш принял закон о реабилитации жертв политических и идеологических репрессий. Законопроект получился больше политический и создает идеологическую базу для реабилитации и, возможно, дальнейшей героизации террористов, басмачей, пособников немецких фашистов и дезертиров. Начнет ли этот документ действовать в нашей стране?

Надо начать с того, что менять нормативно-правовую базу КР в сфере прав и гарантий для жертв репрессий необходимости нет. В стране с 1994 года действует закон "О правах и гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и другим признакам". В этом документе прописан и порядок реабилитации, и лица, попадающие в категорию реабилитантов.

Вполне логично, что из этого списка были исключены осужденные за измену Родине, шпионаж, диверсии, вредительство, саботаж, террористические акты, преступления против человечества, карательные акции в отношении мирных людей, убийства, истязания граждан. В новом законе четкого перечня категорий людей, подлежащих реабилитации, нет. И это значит, что к жертвам репрессий можно будет причислить бандитов, пособников нацистов и других преступников.

Кстати, обновить закон о реабилитации жертв репрессий пытались еще в 2019 году. Тогда активное участие в этом процессе принимали американцы. Законопроект писался при содействии Фонда Сороса Кыргызстана и международного партнерства "Открытое правительство", финансируемого USAID. А информационная кампания в поддержку этого документа строилась на призывах начать считать членов Туркестанского легиона СС патриотами, борцами за свободу и жертвами репрессий. Как это сделали на Украине, а также в Прибалтике, где теперь ежегодно проходят нацистские марши.

Тогда попытка провалилась: документ не приняли из-за смены власти. Но вот, спустя пять лет, его практически полный клон принят в трех чтениях Жогорку Кенешем. Что, наверное, можно считать вполне предсказуемым, если учесть, что искажение совместной истории России и других стран бывшего СССР - это один из инструментов коллективного Запада.

Западники со дня распада Советского Союза не оставляли попыток уничтожить в памяти людей все хорошее, способное вызвать гордость и связанное с советской империей, вместо этого насаждаются идеи о том, что коммунистическое государство состояло только из тирании, тоталитаризма, массовых репрессий.

Репрессии, действительно, были, но не столь масштабные, как это пытаются изобразить наши западные партнеры. По официальным данным в период с 1918 по 1953 годы на территории нашей страны было репрессировано 18 тысяч человек, составлявших на тот момент 1,4% населения. Однако благодаря деятельности прозападных НПО в обществе формируется мнение о тотальном характере репрессий, словно они коснулись каждой кыргызстанской семьи.

Западникам необходимо поддерживать такие мифы, как и замалчивать то, что репрессии в СССР коснулись не только кыргызов, но и другие народы, включая русских. Так американцы и европейцы хотят разрушить узы вековой дружбы наших народов, дестабилизировать общество.

Вернемся к нашему спорному законопроекту. Наверное, никто особо не удивится тому, что одним из его авторов и ключевых лоббистов стал нынешний спикер ЖК. Этот политик уже успел зарекомендовать себя как ярый русофоб и ненавистник всего советского. Торага не раз выступал с соответствующими инициативами - отказаться от русского языка в школе, переименовать районы Бишкека, названия которых остались со времен Советского Союза, убрать с городских улиц все надписи на русском языке. Теперь в его резюме добавится пункт и о том, что именно он стал инициатором процессов по реабилитации бандитов и убийц, которые жгли села и убивали людей только за то, что они не разделяют их политических взглядов.

Надо отметить, что попыток обелить басмачей и нацистов не делала даже откровенно прозападная Роза Отунбаева. Более того, когда в 2011 году проходила конференция, посвященная убитой басмачами комсомолки Уркуи Салиевой, тогда и.о. президента напомнила о зверствах этих преступников, которых некоторые политики пытаются выставить сегодня жертвами. В 1927 году банда басмачей во главе с Жаныбеком казы вторглась на советскую территорию. Всего за сутки они сожгли школу, сельсовет, три магазина, убили 19 человек. После бандиты устроили кровавую бойню в селе Гульча Ошской области - убили свыше 30 человек.

Так почему же теперь убийц, вырезавших представителей собственного народа, извергов, чьи преступления были доказаны и документально подтверждены, хотят признать жертвами?

С распадом СССР, на волне взлета осознания национальной идентичности, элиты стран Центральной Азии, и в частности Кыргызстана, стали активно проявлять интерес к историческому прошлому. Причем главным критерием этого познания стали не попытки придерживаться объективности и опираться на факты, а желание обойти стороной достижения советского периода в развитии Кыргызстана. Эти процессы активно поддерживались, курировались и направлялись Западом.

Лидеры общественного мнения на фоне еще не утихшей в умах борьбы за независимость старались найти что-то великое и национальное в досоветском и доимперском периоде. Некоторые в поисках двинулись еще дальше, и попробовали по-новому взглянуть на борьбу с пришедшей в Азию в 20-е годы советской властью, проводимой басмачами. И так вышло, что для некоторых людей, басмачи перестали являться врагами и бандитами, и потихоньку начали путь становления в их сознании если еще не героями, то кем-то вроде невинных жертв советской власти, защитниками своих национальных особенностей и традиций.

При этом, в желании сформировать идею о борцах за независимость, существовавших задолго до развала СССР, лидерами мнений (и их западными кураторами) были сознательно обойдены такие факты, как отсутствие единой идеи у самих басмачей, бандитизм, приносивший немалый доход главарям многочисленных неорганизованных движений, особенно когда прекратилась экономическая помощь сначала британской, а потом немецкой и японской разведок. Все это осталось в стороне. В своем стремлении найти героизм, население республик полагаются больше на эмоции нежели на исторические и научные факты.

"Думаю, что вопрос реабилитации басмачей требует очень серьезного подхода. В свое время басмачи нанесли огромный ущерб населению. Они вырезали целые села, убивали людей. По истории, которую я изучал, это были страшные события. Для реабилитации каждого басмача нужны неопровержимые факты, особенно если учесть, сколько вреда они нанесли строившейся советской Туркестанской республике. Необходимо выяснить, были ли случаи массовых убийств с их стороны или они действовали только как политические сопротивленцы. Ведь если верить историческим источникам, басмачи совершали ужасающие вещи. Поэтому нужно восстановить историю каждого из них: был ли он гуманным, не уничтожал ли кыргызов, которые поддерживали Советский Союз. К этому вопросу следует подходить крайне внимательно, особенно если учесть, что есть потомки тех, чьи предки были убиты басмачами. Что они скажут?", - говорит эксперт-политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, если выяснится, что кто-то из них действительно не участвовал в массовых убийствах, а сопротивлялся по политическим мотивам, скрывался за границей - это одно.

"Но, если он убивал тех, кто поддерживал Советскую власть, здесь уже должен вмешаться суд. Нельзя реабилитировать их всех разом, нужно разбираться в каждом случае индивидуально. Что касается срока давности преступлений, то в контексте таких деяний, как геноцид, срок давности не учитывается. Посмотрите, фашистов судят даже спустя 70-80 лет. Срок давности может применяться к менее серьезным преступлениям, но не к тем, которые затрагивают судьбы целых народов. Многие остались сиротами из-за действий басмачей, и сейчас нам, таким как я, необходимо доказать, что они не занимались геноцидом и не участвовали в массовых убийствах. Это требует серьезного анализа и доказательств", - считает эксперт.

В действительности, политические репрессии, пришедшиеся на первые десятилетия становления СССР как государства, затронули все народы Советов. Это общая трагедия нашей общей истории. Однако это не значит, что изверги, пытавшие стариков и женщин ради "борьбы с советской властью" могут когда-либо быть оправданы. Сегодня нужно полагаться не на эмоции, а на факты: кыргызские историки и юристы вместе с российскими коллегами должны заняться кропотливой совместной работой по восстановлению честных имен безвинно пострадавших от репрессий людей. Только вместе мы можем восстановить историческую правду и реабилитировать тех, кто действительно незаслуженно пострадал в годы "большого террора".


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URL: https://www.vb.kg/439273
Теги:
законопроект, Кыргызстан
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