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Эркин Каримов: Участились обращения работодателей из России к нашей стороне

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- Бакыт Стамов
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Трудовая миграция стала мощной силой, стимулирующей экономическое развитие и рост в Кыргызстане. По разным оценкам около 1,5 млн наших граждан сегодня находятся на заработках в разных странах мира. Наши есть везде - в Южной Корее, Европе, Турции и Казахстане. Однако первенство по количеству трудящихся кыргызстанцев принадлежит России. Там сегодня работает миллион кыргызстанцев. Это делает РФ самым крупным внешним рынком труда для Кыргызстана. Однако в последнее время в силу геополитической ситуации в мире все чаще стали говорить, что Россия ужесточает свое миграционное законодательство. Коснется ли это граждан Кыргызстана, которые трудятся в России, в интервью нашему изданию рассказал главный специалист отдела миграционной политики Министерства труда, соцобеспечения и миграции Эркин Каримов.

Эркин Токтомуратович, при вступлении Кыргызстана в ЕАЭС, указывалось, что наши граждане в государствах-членах этого союза будут иметь преференции при трудоустройстве. Сохранилось ли данная практика?

Да, по-прежнему кыргызстанцам в России не требуется разрешение на работу. Также осуществление трудовой деятельности происходит в рамках трудового и гражданско-правового договоров. Сроки временного пребывания определяется сроком действия трудового договора и, как правило, это один год. Также стоит отметить, что при приеме на работу сдаются документы об образовании и квалификации, выданного государством-членом ЕАЭС. Также следует отметить, что социальное обеспечение трудящихся и членов их семей осуществляется на тех же условиях, что и для граждан государства трудоустройства. Под социальным обеспечением мы подразумеваем прежде всего медицинскую помощь. Кроме этого, достигнута договоренность со всеми государствами-членами ЕАЭС о предоставлении гражданам этих стран равных прав и гарантий в сфере пенсионного обеспечения. То есть данным договором осуществляется пенсионное обеспечение всех трудящихся мигрантов из государств-членов ЕАЭС. Вот вкратце есть такие преференции для наших граждан в странах ЕАЭС.

А в вопросах регистрации в государствах-членах ЕАЭС есть ли какие-нибудь преференции для наших граждан?

Вопросы регистрации регулируются законодательством принимающей страны. К примеру, по принятым в октябре прошлого года правилам, регистрировать пребывание на территории Российской Федерации можно удалено через единый портал государственных услуг. То есть можно в электронной форме подать заявку и зарегистрироваться.

Скажите на вашей практике какие правонарушения осуществляют наши граждане в России?

Как таковой статистики мы не ведем, по последним данным, по итогам первого полугодия 2024 года, составлено протоколов по административным правонарушениям, которые совершили граждане Кыргызстана – 270113.

В среднем за год сколько приходит приглашений от российских работодателей, которые приглашают наших граждан на работу?

Учитывая геополитическую ситуацию, которая сложилась в Российской Федерации, наше министерство отмечает, что участились обращения работодателей из России по поводу привлечения рабочей силы из Кыргызстана. При этом надо отметить, что по мере роста экономики нашей страны и диверсификации рынка труда, которую проводит Минтруда КР, наблюдается та же востребованность рабочей силы и на внутреннем рынке нашей страны по многим специальностям. То есть спрос у нас большой и для отечественной экономики.

В настоящее время у Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР есть 20 соглашений с крупнейшими работодателями из РФ, по которым по мере возможности мы направляем наших граждан.

Обращаются ли в ваше министерство с жалобами по поводу нарушения трудовых прав?

У Министерства имеется представительство, которое располагается в городе Москва, и которое оперативно реагирует на все обращения наших граждан. Наши граждане могут оперативно обращаться в том числе и туда. Многие наши соотечественники также обращаются в посольство Кыргызстана в РФ. Но если есть факты нарушения трудового законодательства, то как я уже говорил, наши граждане могут обращаться в наше представительство.

Как наши граждане могут узнать о тех или иных вакансиях в компаниях, с которыми у вас есть соглашения?

Более подробную информацию можно получить через официальный сайт министерства, где мы отображаем, что есть такой Центр трудоустройства граждан КР за рубежом. У них также есть свой сайт migrant.kg, на котором есть сведения о всех вакансиях за рубежом.

Также наши представительства предоставляют подобного рода информацию нашим диаспорам за рубежом, в том числе и через соцсети.

А вот в последнее время в России все чаще стали принимать законы, касающиеся миграционной сферы. Не противоречат ли они нормам в рамках ЕАЭС?

У нас запланированы встречи с российской стороной по проблемным вопросам в сфере миграции. У нас для этого есть двусторонняя рабочая группа. Мы запросили, чтобы нам дали разъяснения по поводу того, что вводится много изменений в миграционном законодательстве РФ, так как наших граждан сейчас это очень волнует. Более полную информацию по этому вопросу мы уже сможем дать позже.


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URL: https://www.vb.kg/439277
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