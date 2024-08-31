Москва выступила площадкой для обсуждения самых актуальных проблем городов

В Москве в течение двух дней – с 27 по 28 августа – проходил Международный муниципальный форум (ММФ) стран БРИКС. Столь важное, объёмное и масштабное мероприятие принимал Центральный выставочный комплекс "Экспоцентра".

Форум, который состоялся уже в шестой раз, является крупнейшей площадкой для обсуждения наиболее злободневных вопросов муниципального сотрудничества. Ни для кого не секрет, что в современном мире международные отношения строятся не только по вертикали (межгосударственные связи), но и по горизонтали (связи между отдельными людьми, организациями и муниципалитетами). Для участия в Форуме себя заявили 89 регионов России и делегации из 126 стран мира. А это ни много ни мало – более пяти тысяч человек из пяти сотен городов планеты!

О значимости подобных мероприятий говорит хотя бы то, что в его работе принял участие заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачёв.

– Объединение БРИКС – один из главных, а может быть и главный фактор международной политики. Мировое большинство своим участием в деятельности БРИКС подтверждает: однополярный мир уже не интересен человечеству. Будущее мира строится на фундаменте многополярности. Принципы БРИКС подразумевают взаимоуважение и взаимопонимание, равенство, солидарность, открытость, – подчеркнул господин Косачёв в своём выступлении.

И участники Форума на деле подтверждали все эти тезисы. ММФ стал по-настоящему авторитетной площадкой, на которой представители региональных и муниципальных органов управления стран БРИКС на регулярной основе обмениваются своими опытом, практическими наработками и идеями. В этот раз на полях мероприятия участники не только обсудили актуальные вопросы экономики, экологии, цифровых технологий, городской инфраструктуры, транспорта, здравоохранения, образования и культуры, но и подписали сотни соглашений в сфере экономики и финансов.

Муниципальный форум стран БРИКС также предоставил участникам возможность найти новых деловых партнёров и установить прямые контакты с представителями муниципальных властей и бизнеса. Стоит обратить внимание на следующий факт: в московском мероприятии приняли участие представители Азербайджана. В частности, в "Экспоцентр" прибыл мэр Баку Эльдар Азизов. Это не случайно, ведь Азербайджан не раз заявлял, что собирается подать заявку на вступление в БРИКС. Кстати, об этом же совсем недавно говорили в Баку два президента – Владимир Путин и Эльхам Алиев.

Другие выступавшие подчёркивали, что столица России не просто так была выбрана в качестве принимающей стороны ММФ-2024. Во-первых, Москва продолжает сохранять лидерскую позицию в рейтинге столиц стран БРИКС – поэтому государства Глобального Юга желают обмениваться с Москвой опытом, перенимать у неё идеи относительно решения хронических проблем современных мегаполисов. А во-вторых, сыграло свою роль реноме российской столицы как исконно хлебосольного города, который всегда рад гостям со всего света.

Кстати, Москве совсем скоро предстоит в очередной раз подтвердить это реноме: уже через две недели она примет делегатов Медиа-саммита БРИКС – крупнейшей в мире интерактивной площадки для ведущих СМИ этого объединения. В российскую столицу на пять дней съедутся главные редакторы и директора наиболее авторитетных и влиятельных печатных и электронных изданий БРИКС. А если учесть, что население стран, входящих в данное объединение, составляет почти 42 процента населения нашей планеты, то можно не сомневаться: голос участников мероприятия будет услышан даже в самых отдалённых уголках мира!