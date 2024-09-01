Глава ЦИК Азербайджана: Созданы все условия для голосования на выборах

Сегодня, 1 сентября, в Азербайджане проходят внеочередные парламентские выборы.

Для наблюдения за внеочередными парламентскими выборами в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана аккредитованы 589 человек из 51 международной организации и 69 стран. Об этом на пресс-конференции накануне выборов заявил председатель Центральной избирательной комиссии АР Мазахир Панахов.

По его словам, также ЦИК зарегистрировал 112 749 местных наблюдателей, из которых более 65 000 представляют политические партии. Панахов также добавил, что из 990 зарегистрированных кандидатов в депутаты парламента 305 выдвинуты политическими партиями. Кроме того, 371 кандидат баллотируется как независимый, несмотря на членство в той или иной партии.

Он сообщил, что 397 862 вынужденных переселенца смогут проголосовать на 574 участках, которые организованы в 10 из 125 округов, созданных в связи с выборами.

Глава ЦИК также рассказал об участии в выборах граждан республики армянского происхождения, проживающих в Карабахе. Он заявил, что для всех избирателей созданы равные условия. "Мы не делаем различий между избирателями по национальному признаку. Если у них есть удостоверение личности гражданина Азербайджана, и они включены в списки избирателей, то смогут проголосовать", - сказал он.

Накануне председатель азербайджанского Центризбиркома встретился с делегацией во главе с руководителем наблюдательной миссии Межпарламентской ассамблеи СНГ, первым заместителем генерального секретаря СНГ Леонидом Анфимовым. Панахов отметил, что выборы в Милли Меджлис (парламент) впервые проходят на освобожденных от оккупации территориях. Он сообщил, что в Карабахе и Восточном Зангезуре, где проживают свыше 42 тысяч избирателей, создано 54 избирательных участка. Глава ЦИК добавил, что для наблюдения за выборами по всей стране установлено около 1000 веб-камер.

Он подробно проинформировал гостей о количестве избирателей, избирательных участков, наблюдателей, процессе печати бюллетеней и других аспектах. Подготовка к выборам проведена в соответствии с требованиями Избирательного кодекса Азербайджана, созданы все необходимые условия для удобного голосования избирателей. В свою очередь, Анфимов заявил, что подготовка к выборам в республике организована на высоком уровне, а избирательное законодательство соответствует международным стандартам.

Гость подчеркнул, что в Азербайджане царит мир и стабильность, что, естественно, положительно влияет на избирательный процесс. "В составе наблюдательной миссии СНГ мы наблюдали за проведением президентских выборов 7 февраля в Азербайджане и стали свидетелями веры и доверия народа своему лидеру, высокого уровня организованности и сплоченности народа. Надеемся, что парламентские выборы 1 сентября пройдут в том же духе", – подчеркнул глава наблюдательной миссии МПА СНГ.

Ранее генсек СНГ Сергей Лебедев заявил журналистам, что наблюдатели от Содружества на парламентских выборах в Азербайджане отмечают спокойный ход избирательной кампании. Он указал, что долгосрочные наблюдатели от СНГ уже посетили ряд регионов страны, которые констатировали, что избирательные участки и участковые комиссии готовы к проведению выборов.

Напомним, в конце июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса шестого созыва и проведении внеочередных парламентских выборов 1 сентября 2024 года.