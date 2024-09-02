Поздравление от МОУ "Сапат" в честь Дня знаний

Руководство и педагогический коллектив международного образовательного учреждения "Сапат" поздравляют всех своих школьников и студентов с началом учебного года!

Дорогие учителя, уважаемые родители, ученики, студенты и представители образовательного сообщества Кыргызской Республики!

От всей души поздравляем вас с Днем знаний!

В этом году День знаний совпадает с 33-летием независимости Кыргызской Республики, 100-летием образования Кара-Кыргызской автономной области и 100-летием системы образования нашей страны. В век глобализации мы видим неразрывную связь образования с успешной, независимой жизнью.

Желаем, чтобы новый учебный год принес всем крепкое здоровье, неукротимую смелость и творческий потенциал.