Тщательно взвешивайте каждый шаг. Гороскоп со 2 по 8 сентября

Уже на этой неделе состоится первое Новолуние календарной осени. Новый лунный цикл начнётся 3 сентября в 7 часов 55 минут бишкекского времени (4 часа 55 минут московского времени). В целом первая неделя календарной осени ожидается сумбурной и эмоциональной неуравновешенной. Соблазны, интриги, конфликты могут не лучшим образом отражаться на настроении, здоровье и финансах, ввиду непродуманных трат. Тщательно взвешивая каждый шаг удастся и на этой неделе преуспеть.

Овен – буря эмоций, а также интриги могут усложнять общение. Воздержитесь от поспешных высказываний и действий. Они могут иметь неприятные последствия. Будьте крайне осторожны во время поездок, а собираясь в путешествие, тщательно проверьте документы. забывчивость и рассеянность способны усложнить поездку. Управляя эмоциями, удастся избежать конфликтов, ссор, а также происшествий в пути. Обратите внимание на здоровье, особенно в начале недели.

Телец- с решением возникших сложных вопросов лучше не спешить. Принимая решение под давлением эмоций, вы можете потерять немало денег, усложнить деловые и личные отношения. Возникшие недопонимания лучше решать на спокойную голову, когда мысли и эмоции придут в равновесие. А пока обратите внимание на здоровье, решайте текущие вопросы и не поддавайтесь на эмоциональные выпады собеседников. Чем меньше будет сказано в эмоциональном порыве, тем легче будет возобновить диалог.

Близнецы – сложно целиком и полностью полгаться на полученную информацию, а также предложения влиятельных людей и руководства. Недосказанность, искажённость информации и заоблачные обещания могут привести к разочарованиям и срыву реализации намеченных планов. Вскоре многое прояснится, а пока наблюдайте, перепроверяйте информацию. Будьте внимательны при работе с документами, поскольку не исключены ошибки.

Рак – возникшие заоблачные планы могут разбираться о реальность. Возлагая большие надежды на обещания деловых партнёров и домочадцев, вы можете столкнуться не только с необязательностью, но и двойной игрой собеседников. Прежде чем тратить на что-либо деньги, либо бросать всё ради встреч и поездок, прислушайтесь к себе, насколько этого хотите вы, либо ваши решение стали следствием ловких манипуляций.

Лев – пытаясь что-то доказать руководству, вы рискуете втянуться в конфликт, поскольку ваши доводы и тон покажутся им чересчур резкими. Подобные эмоциональные выпады способны привести к дальнейшим сложностям во взаимодействии, получении документов и финансовым потерям. Инвестиции и покупки, сделанные под влиянием душевных порывов станут причиной существенного опустошения казны. Берегите достигнутые позиции и не спешите расставаться с деньгами.

Дева – отвлекаясь на всевозможные предложения как влиятельных людей, так и деловых партнёров, вы потеряете много времени, выслушивая идеи, оторванные от действительности. Всё это может мешать реализации намеченных планов, потому стоит перенести подобные беседы на следующую неделю. Сложности возможны с получением документов и нужно запастись терпением, которое пригодиться также при решении финансовых вопросов и совершении покупок.

Весы – поверив в сомнительные предложения, непроверенную информацию можно погрузиться в хаос несогласованных поступков и действий. Теряя время в поездках, вы рискуете опоздать, да и попасть в неприятное происшествий. Вдохновившись идеями по получению быстрых и лёгких денег, можно растерять то, что уже есть. Споры с домочадцами и близкими добавят остроты моменту. Сохраняйте самообладание и не беритесь за то, в чём у вас мало опыта.

Скорпион – наступила календарная осень, а вместе с ней пора перестраиваться с летней праздности на деловой ритм. Вечеринки и прочие праздные мероприятия могут не только сбивать с толку, но и опустошать казну, создавая напряжённость в личной жизни и негативно отражаясь на здоровье. Плавно входите в деловой ритм, сосредоточившись на решении текущих вопросов. Не хватая звёзд с неба, вы не потеряетесь в водовороте противоречивой информации и сомнительных предложений.

Стрелец - цадиком и полностью полагаться на предложения и советы как друзей, близких людей, так и деловых партнёров, вы можете погрузиться в водоворот бесполезной информации, интриг, что в итогу приведёт к просчётам и финансовым потерям. Новые знакомства окажутся ненадёжными, что в случае с бизнесом приведёт к потере времени, а в личной жизни к разочарованиям. Сделайте паузу в принятии решений и, спустя неделю, вам многое станет понятным.

Козерог – спорить с домочадцами и руководством бесполезно. Каждый останется при своём мнении, а потеряв эмоциональное равновесие, вы можете в попытке что-либо доказать взяться за рискованные, порой и опасные дела. Поберегите своё здоровье и нервы, а также воздержитесь от поспешных шагов в области финансов, пока в кашам кошельке ещё остались деньги. Уже через неделю вы примите более взвешенные решения.

Водолей – перескакивая с одних дел на другие, пребывая постоянно в суете из-за поездок и встреч, вы можете часто попадать в курьёзные, но неприятные истории. Остерегайте происшествий на дорогах и внимательно читайте документы, а также сообщения. Допущенные ошибки разозлят людей, получивших ваши послания. Важным окажется разговор с влиятельным человеком. Решится судьба вашей карьеры и могут быть получены необходимые документы.

Рыбы – решив начать первые будние дни календарной осени с чистого листа, вы начнёте писать скорее черновик, чем новую историю жизни. Поспешные шаги, необдуманные траты денег способны усложнить жизнь. Неверно воспринимая информацию, не разобравшись в причинах споров, вы можете поступить слишком опрометчиво. Справившись с соблазнами и разобравшись в потоке событий, вы сможете через неделю построить понятную и дальновидную стратегию действий.

Астролог Андрей Рязанцев