Госсекретарь Суйунбек Касмамбетов провел открытый урок для школьников

В рамках празднования 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области и начала учебного года государственный секретарь Сүйүнбек Касмамбетов в столичном учебно- воспитательном комплексе-гимназии №69 им. Токтогула Сатылганова проводит открытый урок на тему "Отцы-основатели кыргызской государственности". Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, министр образования и науки Догдуркүл Кендирбаева и тысячи учащихся 100 школ участвуют в этом уроке через платформу Zoom.

Цель урока – рассказать о великих людях, внесших большой вклад в сферу образования, объяснить детям значение учёбы, сформировать гражданскую позицию об истории и современном развитии Кыргызской Республики.

"Вместе с повышением уровня научно-технических знаний учащихся в школах придается большое значение воспитанию уважения к старшим и учителям, признанию ценностей и традиций нашего народа, верному владению кыргызским языком", - сказал государственный секретарь.