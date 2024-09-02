Погода
$ 84.67 - 85.17
€ 93.22 - 94.10

Госсекретарь Суйунбек Касмамбетов провел открытый урок для школьников

163  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках празднования 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области и начала учебного года государственный секретарь Сүйүнбек Касмамбетов в столичном учебно- воспитательном комплексе-гимназии №69 им. Токтогула Сатылганова проводит открытый урок на тему "Отцы-основатели кыргызской государственности". Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, министр образования и науки Догдуркүл Кендирбаева и тысячи учащихся 100 школ участвуют в этом уроке через платформу Zoom.

Цель урока – рассказать о великих людях, внесших большой вклад в сферу образования, объяснить детям значение учёбы, сформировать гражданскую позицию об истории и современном развитии Кыргызской Республики.

"Вместе с повышением уровня научно-технических знаний учащихся в школах придается большое значение воспитанию уважения к старшим и учителям, признанию ценностей и традиций нашего народа, верному владению кыргызским языком", - сказал государственный секретарь.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439301
Теги:
Министерство образования, школа, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  