MEGA выступила официальным спонсором концерта Даниэля Лозаковича

Вечер классической музыки, прошедший 29 августа в Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова, стал значимым культурным событием. В честь 100-летия Кара-Кыргызской автономной области и 33-летия независимости Кыргызстана на сцене выступил знаменитый шведский скрипач и наш соотечественник Даниэль Лозакович.

Государственный оператор сотовой связи MEGA стал официальным спонсором этого вечера, даря гостям незабываемое погружение в мир классической музыки. Мы гордимся тем, что поддерживаем такие инициативы, просвещая и вдохновляя жителей нашей страны.

Даниэль Лозакович исполнил Третий концерт Моцарта и концерт Яна Сибелиуса, а сопровождал его легендарный Михаил Казиник. Звуки скрипки Страдивари и глубокие культурные размышления погрузили зрителей в мир музыки и искусства.

Этот концерт стал прекрасной возможностью для всех, кто ценит высокое искусство и стремится к новым культурным открытиям.

В рамках своей поддержки искусства и образования, MEGA также сделала особый подарок студентам Кыргызской Национальной Консерватории имени К. Молдобасанова, вручив им бесплатные билеты на это знаменательное событие.

Этот жест направлен на поддержку молодого поколения музыкантов, которые только начинают свой путь в мире искусства.

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