Президент Казахстана Токаев поручил разобраться с майнинг-фермами

На совместном заседании палат парламента президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным посланием народу Казахстана "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм", передает inbusiness.kz.

В частности, глава Казахстана заявил, что необходимо продолжить работу по улучшению нормативного регулирования цифровых активов и майнинга, дальнейшему развитию криптобирж.

"У нас имеются предприниматели, которые потребляют большое количество электроэнергии в ущерб экономике, но налоги в должном объеме не платят. Вот с ними нужно разбираться. В 2025 году предстоит завершить и проект прокладки волоконно-оптической линии связи через Каспийское море. Это крайне важно для нашей страны с точки зрения создания цифровой инфраструктуры, сопряженной с международными коридорами и трансграничными потоками данных. В целом, нужно продолжить активное развитие телекоммуникационных сетей, дата-центров, внедрять мировые стандарты кибербезопасности, повышать компетенции наших специалистов", - сказал президент.