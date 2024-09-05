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Президент Казахстана обозначил подходы к процессу изъятия сельхозземель

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- Светлана Лаптева
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана обозначил подходы к процессу изъятия сельхозземель, передает inbusiness.kz.

"Не секрет, что многие землепользователи живут за тысячи километров от земли, приносящей им прибыль, и не заботятся о жизни сельчан. Такие землевладельцы нам не нужны. Правительство и Генеральная прокуратура должны заняться ими. Перед государством стоит задача стимулировать продуктивную легальную занятость граждан, особенно на селе, чтобы они были непосредственно вовлечены в строительство собственного будущего", – сказал Токаев.

В прошлом году был дан старт проекту "Ауыл аманаты", который в целом показал неплохие результаты, отметил президент.

"Теперь в рамках данного проекта следует рассмотреть вопрос внедрения нового инструмента – "товарного кредита". При этом важно создать инфраструктуру переработки и сбыта произведенной сельчанами продукции.

В каждом районе необходимо запустить центры для обучения граждан возделыванию разных сельскохозяйственных культур. По инициативе партии AMANAT такой проект запущен в Меркенском районе Жамбылской области, правительству и акимам следует продумать его масштабирование в других регионах", – сказал глава государства.

В целом, как отметил Токаев, задача правительства и всех государственных органов – открыть дорогу отечественному бизнесу и иностранным инвесторам.

"Воспрепятствование их законной деятельности должно рассматриваться как очень серьезное правонарушение со всеми вытекающими отсюда последствиями. На этот счет я уже высказывался. Предприниматели и инвесторы в свою очередь должны проявлять добропорядочность, соблюдать закон, не уходить от налогообложения", – заключил президент РК.


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URL: https://www.vb.kg/439315
Теги:
Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
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