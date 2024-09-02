Погода
$ 84.67 - 85.17
€ 93.22 - 94.10

В столичной школе № 44 прошла праздничная линейка

160  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Волнительно и душевно для первоклашек и их родителей прошла традиционная линейка, посвящённая Международному дню знаний, в средней общеобразовательной школе № 44 в Бишкеке.

Открыла праздник, по традиции, директор школы Халилова Флора Байрамовна. Она приветствовала учеников праздничной речью и пожелала им успехов в предстоящем учебном году. По ее словам, в этом новом учебном году школа приняла 250 первоклассников.

Дети приготовили стихи, звучали песни и музыка. О начале нового учебного года возвестил долгожданный школьный звонок.

Можно не сомневаться, что первоклассники надолго запомнят этот солнечный осенний день. Мы поздравляем всех их с этим замечательным днём! Доброго пути им на пути к знаниям!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439320
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  