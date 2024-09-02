В столичной школе № 44 прошла праздничная линейка

Волнительно и душевно для первоклашек и их родителей прошла традиционная линейка, посвящённая Международному дню знаний, в средней общеобразовательной школе № 44 в Бишкеке.

Открыла праздник, по традиции, директор школы Халилова Флора Байрамовна. Она приветствовала учеников праздничной речью и пожелала им успехов в предстоящем учебном году. По ее словам, в этом новом учебном году школа приняла 250 первоклассников.

Дети приготовили стихи, звучали песни и музыка. О начале нового учебного года возвестил долгожданный школьный звонок.

Можно не сомневаться, что первоклассники надолго запомнят этот солнечный осенний день. Мы поздравляем всех их с этим замечательным днём! Доброго пути им на пути к знаниям!