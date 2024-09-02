Бакетаев: Даниель Лозакович мог бы подобрать соответствующий репертуар

Политолог Бакыт Бакетаев убежден, что на церемонии открытия здания администрации президента "Ынтымак Ордо" известный скрипач Даниель Лозакович подобрал не совсем соответствующий моменту репертуар.

"В мире нет ничего идеального и это понятно. Соотвествующая поговорка верно гласит: "На вкус и цвет товарищей нет". Однако у каждого человека есть свое мнение о тех или иных вещах. Хочу поделиться своим. Я посмотрел церемонию открытия здания администрации президента "Ынтымак Ордо", так называемого нового Белого дома. Слов нет, здание монументальное, равного которому нет в мире. Это не просто здание, это символ обновления государства, Пятой республики, которую строит пятый президент Садыр Жапаров. Символ новой страны, новой власти. Однако, возникает вопрос: почему знаменитый на весь мир скрипач Даниэль Лозакович на торжественном открытии великолепно исполнил, мягко говоря, навевающую грусть и тоску произведения? При прослушивании этой музыки возникают ассоциации не с презентацией нового здания администрации, напротив, невольно вспоминается пришедшая в упадок гостиница "Иссык-Куль".

Ведь его выступление должно было вдохновлять граждан на строительство нового государства, внося свой вклад в перезагрузку менталитета власти и общества. Открытие нового здания - это исторический, знаковый момент, и музыкальное сопровождение должно было бы звучать вдохновляющие, пассионарно, в темпах maestoso, grazioso, con fuoco. Есть ведь "Каприс N 24" Паганини, "Лето" и "Весна" из "Времён года" Вивальди и многое другое. Они энергичные, заводные, вселяющие оптимизм и настраивающие на конструктивный лад.

Музыка может как вдохновлять на поступки, так и вводить в уныние. Даниель мог сыграть абсолютно любое произведение. Оставалось лишь только подобрать репертуар, сообразно сути и духу торжественого момента", - сказал Бакыт Бакетаев.