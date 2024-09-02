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Бакетаев: Даниель Лозакович мог бы подобрать соответствующий репертуар

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Политолог Бакыт Бакетаев убежден, что на церемонии открытия здания администрации президента "Ынтымак Ордо" известный скрипач Даниель Лозакович подобрал не совсем соответствующий моменту репертуар.

"В мире нет ничего идеального и это понятно. Соотвествующая поговорка верно гласит: "На вкус и цвет товарищей нет". Однако у каждого человека есть свое мнение о тех или иных вещах. Хочу поделиться своим. Я посмотрел церемонию открытия здания администрации президента "Ынтымак Ордо", так называемого нового Белого дома. Слов нет, здание монументальное, равного которому нет в мире. Это не просто здание, это символ обновления государства, Пятой республики, которую строит пятый президент Садыр Жапаров. Символ новой страны, новой власти. Однако, возникает вопрос: почему знаменитый на весь мир скрипач Даниэль Лозакович на торжественном открытии великолепно исполнил, мягко говоря, навевающую грусть и тоску произведения? При прослушивании этой музыки возникают ассоциации не с презентацией нового здания администрации, напротив, невольно вспоминается пришедшая в упадок гостиница "Иссык-Куль".

Ведь его выступление должно было вдохновлять граждан на строительство нового государства, внося свой вклад в перезагрузку менталитета власти и общества. Открытие нового здания - это исторический, знаковый момент, и музыкальное сопровождение должно было бы звучать вдохновляющие, пассионарно, в темпах maestoso, grazioso, con fuoco. Есть ведь "Каприс N 24" Паганини, "Лето" и "Весна" из "Времён года" Вивальди и многое другое. Они энергичные, заводные, вселяющие оптимизм и настраивающие на конструктивный лад.

Музыка может как вдохновлять на поступки, так и вводить в уныние. Даниель мог сыграть абсолютно любое произведение. Оставалось лишь только подобрать репертуар, сообразно сути и духу торжественого момента", - сказал Бакыт Бакетаев.


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URL: https://www.vb.kg/439323
Теги:
музыка, Кыргызстан, Садыр Жапаров, Бакыт Бакетаев
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