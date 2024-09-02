Недооцененные фризоны ОАЭ при релокации бизнеса

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) известны своими многочисленными фризонами, которые предлагают предпринимателям и инвесторам выгодные условия для ведения бизнеса. Однако, не все фризоны одинаково популярны. Многие из них остаются недооцененными, несмотря на значительные преимущества, которые они могут предложить. В этой статье мы рассмотрим самые недооцененные фризоны ОАЭ, которые заслуживают внимания.

1. Fujairah Creative City

Fujairah Creative City – это одна из самых недооцененных фризон в Объединенных Арабских Эмиратах. Расположенная в эмирате Фуджейра, она привлекает предпринимателей своим сравнительно низким уровнем затрат и гибкими условиями для ведения бизнеса. Эта фризона специализируется на медиа и творческих индустриях, что делает её идеальным выбором для компаний, работающих в этих секторах.

2. Ras Al Khaimah Economic Zone (RAKEZ)

RAKEZ – это фризона, расположенная в эмирате Рас-эль-Хайма. Несмотря на свою репутацию, она часто остаётся вне поля зрения предпринимателей. Фризона предлагает широкий спектр возможностей для малого и среднего бизнеса, предоставляя конкурентоспособные цены на лицензии и аренду помещений. Особое внимание уделяется производственным и логистическим компаниям, что делает RAKEZ привлекательной для бизнеса, ориентированного на экспорт.

3. Umm Al Quwain Free Trade Zone (UAQ FTZ)

Umm Al Quwain FTZ часто недооценивается из-за своего небольшого размера, но именно это делает её привлекательной для стартапов и малого бизнеса. Экономическая фризона UAQ FTZ предлагает простые и быстрые процедуры регистрации компаний, низкие операционные затраты и доступ к важным транспортным узлам, что делает её отличным выбором для начинающих предпринимателей.

4. Sharjah Media City (SHAMS)

SHAMS – это современная и динамично развивающаяся фризона, которая расположена в эмирате Шарджа. Несмотря на её потенциал, многие предприниматели упускают из виду возможности, которые она предлагает. SHAMS нацелена на медиа, технологии и творческие индустрии, предлагая конкурентоспособные тарифы и гибкие условия ведения бизнеса.

5. Ajman Free Zone

Фризона Ajman Free Zone часто остается в тени более известных зон, однако она предлагает уникальные преимущества. Ajman Free Zone привлекает бизнес низкими затратами на лицензии и арендные ставки, а также выгодным расположением, позволяющим быстро добраться до крупных транспортных узлов. Фризона подходит для компаний, работающих в торговле, услугах перевода и производстве.

Заключение

Перечисленные фризоны ОАЭ на сайте GSL.org предлагают огромные возможности для бизнеса, и недооцененные зоны могут стать отличным выбором для предпринимателей, которые ищут выгодные условия для развития своего дела. Исследование этих зон может открыть новые перспективы и помочь в успешном старте и развитии бизнеса в регионе.