Выборы в парламент Азербайджана соответствовали демократическим принципам

В Азербайджане прошли досрочные парламентские выборы, правящая партия "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"), судя по предварительным итогам, победила. После подсчета 91% бюллетеней стало ясно, что ей, как и в прошлом созыве, достанутся 68 депутатских мандатов из 125.

По словам иностранных наблюдателей, голосование прошло в соответствии с демократическими стандартами. "Мы увидели на участках дружелюбную атмосферу, позитивно конструктивный настрой, который позволил выстроить с избирателями, наблюдателями и другими участниками избирательного процесса атмосферу, которая привела к минимуму серьезных инцидентов", – заявил журналистам член ЦИК РФ Павел Андреев.

Координатор группы наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Андрей Яцкин сообщил, что парламентские выборы, впервые прошедшие на всей территории Азербайджана, "соответствовали демократическим принципам, избирательному законодательству и Конституции страны". Депутат сербского парламента Игорь Бечич отметил, что были созданы все условия для демократического участия населения в выборах. Он также поздравил партию "Ени Азербайджан" с победой и подтвердил, что выборы прошли в соответствии с международными стандартами.

"Парламентские выборы стали важным шагом в развитии демократических процессов", – уверен глава наблюдательной миссии ШОС, заместитель генерального секретаря организации Нуран Ниязалиев. По его словам, в Азербайджане не было никаких препятствий для волеизъявления граждан. "Миссия считает выборы прозрачными, заслуживающими доверия и демократическими. Мы поздравляем Азербайджан с избранием нового парламента и желаем ему социально-экономического развития", – подчеркнул Ниязалиев.

"Мы верим, что выборы, в которых азербайджанский народ выразил свою волю, внесут вклад в установление прочного мира и стабильности на Южном Кавказе", – говорится в сообщении МИД Турции.

Как уже сообщалось, парламентские выборы перенесли не на год, а на пару месяцев – с ноября на сентябрь. С такой инициативой выступил "Ени Азербайджан". Депутаты объяснили свое предложение тем, что в ноябре в Баку пройдет Конференция ООН по изменению климата (СОР29).

Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде отметил, что парламент обновился более чем наполовину. По его словам, депутатами стали новые люди с хорошим образованием и большим опытом, которые смогут модернизировать национальную законодательную систему по различным специфическим направлениям.