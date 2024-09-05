На территориях государств-членов ОДКБ пройдут совместные военные учения

В ОДКБ рассказали о предстоящих совместных учениях Коллективных сил, они состоятся в сентябре-октябре 2024 года. При планировании мероприятий учли опыт современных конфликтов, в частности СВО, войны в Сирии и арабо-израильского противостояния.

При этом, как рассказал начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, ряд вопросов требуют исследования. А именно:

организация противовоздушного прикрытия воинских контингентов на этапе их перегруппировки и в ходе оперативного развертывания;

взаимодействие Командований с силами и средствами ПВО Вооруженных сил государств-членов ОДКБ при подготовке и ведении боевых действий.

Это необходимо для наиболее эффективного проведения учений и дальнейшего развития Коллективных сил. Данные вопросы будут рассмотрены с привлечением профильных специалистов от базовых от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций ОДКБ, а также других военно-учебных заведений и научно-исследовательских учреждений государств – членов Организации.

Для мероприятий был разработан План, утвержденный Советом министров обороны и Комитетом секретарей советов безопасности ОДКБ. Также Андрей Сердюков обозначил основные задачи совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств:

совершенствование механизмов принятия и реализации решений на применение сил и средств;

повышение слаженности и оперативной совместимости в действиях органов управления и формирований при подготовке и проведении совместных операций;

выработка и апробация новых вариантов создания системы управления Войсками (Коллективными силами).

При этом, совершенствование вопросов обеспечения оперативного развертывания Войск (Коллективных сил), включая беспрепятственный транзит контингентов - это один из приоритетов, определенных председателем ОБСЕ Казахстаном.

Акцент будет сделан на применение беспилотной авиации и противодействие БПЛА, а также на развитие средств радиоэлектронной борьбы и огневого поражения, что в настоящее время является наиболее актуальным на поле боя.

Немаловажным является то, что Россия продемонстрирует современные образцы вооружения и военно-технического имущества, созданных отечественными предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Демонстрация в рамках военно-технического сотрудничества пройдет в Таджикистане и Кыргызстане. Также в ходе каждого мероприятия будут организованы показы нового вооружения и военной техники государств-членов Организации.

Объединенный штаб совместно с Секретариатом ОДКБ и оборонными ведомствами государств – членов Организации провел комплекс мероприятий. Это: консультации, раздельные и совместные штабные тренировки, стратегическая командно-штабная тренировка, штабные переговоры. А также рабочие встречи по разработке и согласованию замыслов учений, рекогносцировки районов проведения учений.

В первой половине сентября в Кыргызстане пройдет командно-штабное учение с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2024". В интересах КСОР будут проведены специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2024" и материально-технического обеспечения "Эшелон-2024", сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ. Планируется отработка вопросов применения сил и средств в целях урегулирования кризисной ситуации.

"В ходе учений практически будет выполнено: приведение контингентов Коллективных сил в высшие степени боевой готовности, создание группировки, подготовка и ведение совместной операции по разрешению вооруженного конфликта. В учебно-боевых задачах также будут задействованы силы и средства противовоздушной обороны Вооруженных Сил Кыргызской Республики и выделенного состава Объединенной системы противовоздушной обороны СНГ", - рассказал Андрей Сердюков.

В начале октября в Казахстане пройдет командно-штабное учение с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024". Тут отработают вопросы перегруппировки национальных контингентов, формирования в назначенном районе Коллективных миротворческих сил (КМС), планирования и проведения миротворческой операции.

"При этом, работа Командования КМС будет основываться на решениях, выработанных в ходе стратегической командно-штабной тренировки, о которой речь шла выше. Учитывая важность системы радиоэлектронной борьбы, также будут отработаны вопросы совместного применения сил и средств РЭБ государств – членов Организации", - отметил Андрей Сердюков.

Он напомнил, что в январе 2022 года в Казахстане впервые были реально задействованы Коллективные силы ОДКБ для нормализации обстановки в связи с возникновением угрозы безопасности, стабильности и суверенитету страны, вызванной в том числе вмешательством извне. Тогда главы государств дали высокую оценку этой миротворческой операции.

На завершающем этапе в середине октября проведут совместное учение "Рубеж-2024" с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) на территории Таджикистана, которые предназначены для участия в отражении внешней военной агрессии, в совместных общевойсковых, контртеррористических и специальных операциях.

"В условиях горно-пустынной местности спланирована отработка задач, в том числе подготовка органов управления, перегруппировка воинских контингентов, планирование и ведение боевых действий по ликвидации незаконных вооруженных формирований. Накануне учения будет проведена конференция по вопросам развития, подготовки и применения сил и средств системы коллективной безопасности, а в целях организации взаимодействия органов военного управления в ходе планирования операции будет проведен оперативный сбор с Командованием Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона", - рассказал начальник Объединенного штаба ОДКБ на брифинге.

На заключительных этапах учений запланировано личное участие Генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова.

Главное - защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств – членов Организации, что полностью соответствует международным нормам и не направлено против других стран. Наблюдателями будут представители таких стран, как: Иран, Египет, Монголия, Пакистан, ОАЭ и другие.

Всего в ходе совместного, командно-штабных и специальных учений будут привлечены: личного состава более 5 тысяч человек и свыше 900 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Практические мероприятия по выдвижению Коллективных сил в районы проведения учений начнутся 4 сентября. Контингенты и техника доставляются на полигоны авиацией, железнодорожным и автомобильным транспортом.

Уже проделана масштабная подготовительная работа. Учитывая объем выполненных задач и проведенных мероприятий, уверен, что совместные учения проведем организованно и качественно, учебные и исследовательские цели будут достигнуты. Коллективные силы покажут высокую полевую выучку и слаженность действий, сказал Андрей Сердюков.

Источник: sputnik.kz