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ГКНБ: Бывший депутат отрекся от связи с лидером ОПГ Узбекистана

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ГКНБ провел профилактическую беседу с жителем Сузакского района У.Ш.А. Мероприятие было организовано в рамках превентивных мер по борьбе с организованной преступностью и противодействию криминальной идеологии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, причиной вмешательства стали фотографии У.Ш.А. с криминальным авторитетом из Республики Узбекистан Абдувалиевым Салимбаем, известным как "Салим Байбача". Салим Байбача был объявлен в розыск на территории Кыргызской Республики в августе текущего года. В ходе беседы У.Ш.А. выразил отречение от криминальной идеологии и подчеркнул поддержку государственной политики и намеченного политического курса КР.

Следует отметить, что У.Ш.А. ранее занимал должность депутата Сузакского айылного кенеша. В декабре 2023 года он был осужден к штрафу в 100 тысяч сом за умышленный поджог здания Сузакского айылного окмоту, совершенный с целью уничтожения доказательств его участия в махинациях с земельными участками. У.Ш.А. возместил ущерб в размере 6 млн сомов, направленных на восстановление сгоревшего здания Сузакского айылного окмоту.


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URL: https://www.vb.kg/439343
Теги:
ГКНБ, ОПГ, Узбекистан, Депутат
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