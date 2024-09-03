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Ташиев уходит – Салимбай возвращается

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- Канат Кожоев
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Поздравляя главу ГКНБ с присвоением звания генерал-полковник, кто-то из журналистов задал ему вопрос, который очень волнует "несогласных": не собирается ли он в ближайшее время уйти в отставку?

Отвечать на этот вопрос генерал-полковник Ташиев не стал. Воздержался от каких бы то ни было комментариев. Да и что тут, собственно, комментировать?

Начнем с того, кто они такие – эти "несогласные", с чем именно они не согласны и какую альтернативу могут предложить.

Несогласные – те, кто спит и видит отставку и Ташиева, и Жапарова – люди, которых до смерти напугал закон об иноагентах. Которые очень любят порассуждать о суверенитете, свободе и независимости - но готовы целовать руки западным "благодетелям". Которые гневно критикуют кыргызскую власть за авторитаризм и отсутствие демократии – но ничего не имели бы против прочной и порочной связи власти и криминала, при которой диктатором является уже не власть, а обнаглевшие "черные".

Наиболее активно свое несогласие эти несогласные стали выражать, как только коррупционеры, воры в законе, грабители и рэкетиры всех мастей и рангов и ходящие под ними политики и предприниматели почувствовали запах жареного. Как только всем им четко дали понять: кончилось ваше время. Жили себе припеваючи, потихоньку набивали карманы, из законов знали только воровской, и вдруг откуда ни возьмись – Ташиев.

По которого сначала думали, что он – один из них, что он точно такой же и так же, как его предшественники, будет кого-то втихаря крышевать, а в чьи-то сомнительные дела просто не вмешиваться. Потом стали думать, что долго он на своем месте не усидит, поскольку не является профессиональным чекистом и устанет вникать во все тонкости работы.

Потом наконец-то поняли, что на сей раз все действительно серьезно, и стали обвинять его в превышении полномочий. Чего он, дескать, лезет в чужую "епархию"? Занимался бы себе укреплением границ и поиском иностранных шпионов! А вместо этого Камчыбек Кыдыршаевич – везде. Весьма компетентно и профессионально наводит порядок даже в тех сферах, на которые раньше сотрудники ГКНБ и не смотрели.

А между тем не время сейчас распределять сферы влияния.

Сам Ташиев в недавнем выступлении напомнил, что Джалал-Абад недавно делился на районы, каждым из которых "руководила" определенная преступная группировка. И это не только Джалал-Абада касается. Весь Кыргызстан, по сути, был поделен между криминальными авторитетами и их командами.

Что самое дикое – местные правоохранители тоже во многом уподоблялись "смотрящим" и "положенцам". Вместо того, чтобы в одной связке работать над искоренением организованной преступности, МВД и ГКНБ воевали друг с другом. "Это наше, а то – ваше", "этим мы занимаемся, а вы сюда не суйтесь"… Бесконечные распри, взаимные жалобы и подставы…

Кыргызские силовики напрочь забыли Великую Отечественную войну, когда НКВД (милиция) и КГБ были единым целым. Задача была одна – разгромить и уничтожить врага; какие тут могут быть деления и взаимные претензии?

Сейчас Кыргызстан, к счастью, формально ни с кем не воюет. Однако внутренняя война с криминалом и коррупцией, начатая Ташиевым, не прекращается ни на минуту. И происходит для нас непривычное и неожиданное – МВД и ГКНБ постепенно идут навстречу друг к другу, наконец-то осознав, что борются с одними и теми же врагами. Ташиев с помощью руководства МВД чистит от всех случайных и чиновничьи ряды, и ряды правоохранителей. И в милиции, и среди чекистской братии остаются профессионалы, желающие верой и правдой служить стране и народу. И это тоже не нравится несогласным. Сотрудника ГКНБ уже не подкупишь, а попытаешься подкупить – сядешь. Скоро точно так же разным левым элементам нельзя будет подступиться ни к одному сотруднику милиции.

Чего хотят те, кто кричит "Кетсин!" в адрес президента или председателя ГКНБ (или потихоньку распускает слухи об отставке Ташиева)? Какой они видят ситуацию в стране в случае его гипотетического ухода?

А ситуация эта предсказуема. Оставленные генерал-полковником без присмотра недобитые, недоловленные и недообезвреженные "авторитеты" полезут из всех щелей и моментально подомнут под себя и бизнес, и экономику, и политику. Поставят на отметку всю несогласную псевдоэлиту, которая будет рада снова оказаться под пятой у криминального хозяина…

Нужно ли такое государство народу? Вопрос риторический. Ответ на него ясен: нет. Так что Ташиев в отставку не уходит. У него есть еще дела на его рабочем месте. Хоть и стал он в соответствии со своей фамилией (таш – камень) камнем преткновения для всяких-разных несогласных (которых в Кыргызстане меньшинство). Можно еще сказать – нашла коса на камень. Обломается "коса", пытаясь его сдвинуть.


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URL: https://www.vb.kg/439345
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, Кыргызстан
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