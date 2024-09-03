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Минприроды Кыргызстана внедряет принцип РОП для управления отходами

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Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР внедряет принцип Расширенной Ответственности Производителей (РОП). Этот принцип - ключевой элемент циркулярной экономики, направленный на устойчивое управление отходами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, РОП возлагает ответственность за утилизацию и переработку отходов на производителей и импортеров товаров и упаковки. Они обязаны уплачивать утилизационный сбор, который рассчитывается на основе массы товара и упаковки, а также ставки утилизационного сбора и норматива переработки. Перечень товаров, подлежащих сбору, включает пластиковые изделия, смазочные масла, аккумуляторы, автомашины, электронику, бытовую технику и упаковки из комбинированных материалов.

Ставка утилизационного сбора будет определяться на основе анализа затрат на сбор, транспортировку и переработку товаров. Ожидается, что порядок уплаты сбора будет утвержден к концу года.

Средства от сбора будут направлены на развитие системы управления отходами в стране: сбор, сортировка, хранение, строительство мусороперерабатывающих заводов и внедрение безотходных технологий. Основная цель РОП - развитие экологического предпринимательства и освобождение земель от стихийных свалок.

Принцип РОП широко применяется в развитых странах и внедряется в СНГ и Центральной Азии уже около 10 лет.


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URL: https://www.vb.kg/439355
Теги:
Минприродресурсов, мусор, экология, Кыргызстан
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