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ГНС начнет рейды по выявлению неплательщиков имущественных налогов

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Государственная налоговая служба информирует, что после истечения сроков уплаты налогов на транспортные средства, жилые дома, квартиры и приусадебные участки начнутся рейдовые мероприятия по выявлению неплательщиков.

Согласно законодательству, владельцы имущества, не оплатившие налоги в установленные сроки, обязаны будут уплатить не только основную сумму налога, но и административный штраф, а также пеню за каждый день просрочки.

С начала сентября сотрудники ГНС совместно с ГУОБДД МВД КР проведут рейдовые мероприятия по выявлению неплательщиков налога на транспорт на территории республики.

Напомним, что 1 сентября истек срок уплаты имущественных налогов:

– налог на транспортные средства;

– налог на жилые дома и квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности);

– налог на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.

Отметим, за несвоевременную уплату налога предусмотрен штраф в размере 1000 сомов для физических лиц и 5000 сомов для юридических лиц, а также за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 0,09% от суммы задолженности.

Дополнительную информацию можно получить в местных налоговых органах, по номеру 116, а также на сайте .


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URL: https://www.vb.kg/439358
Теги:
ГНС, рейд, налоги в Кыргызстане
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