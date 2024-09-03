Задержан первый заместитель акима Кара-Суйского района "Б.У.А." за причастность к незаконной выдачи земельных участков под ИЖС на территории массива "Ачы" айыльного аймака Датка Кара-Суйского района. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, Б.У.А. занимая должность главы айыльного аймака Шарк (ныне Датка), изменил генеральный план и незаконно выделил более 10 гектаров земли, предназначенных для социальных объектов и ФПС.

30 августа он был задержан и помещен в СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается.