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Задержан первый заместитель акима Кара-Суйского района

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Задержан первый заместитель акима Кара-Суйского района "Б.У.А." за причастность к незаконной выдачи земельных участков под ИЖС на территории массива "Ачы" айыльного аймака Датка Кара-Суйского района. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, Б.У.А. занимая должность главы айыльного аймака Шарк (ныне Датка), изменил генеральный план и незаконно выделил более 10 гектаров земли, предназначенных для социальных объектов и ФПС.

30 августа он был задержан и помещен в СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/439359
Теги:
ГКНБ, задержание, Кара-Суйский район, Ошская область
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