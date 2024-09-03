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ВЭФ-2024 – площадка для равных

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- Анвар Ажиев
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Во Владивостоке сегодня открывается ВЭФ-2024 – крупнейшая международная партнерская площадка в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Весомая часть повестки четырехдневного Форума посвящена вопросам сотрудничества между странами АСЕАН и БРИКС.

Россия принимает 6 тысяч гостей из 76 стран. Восточный экономический форум посетят премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, заместитель председателя КНР Хань Чжэн, вице-премьер Сербии Александар Вулин. Также приедут руководители около 700 компаний со всего мира. Деловая программа обширная насчитывает более 100 трэков по социальным и экономическим направлениям.

Очевидно, что Юго-Восточная Азия – один из новых центров мировой силы, это заметно по геополитическому весу многих Азиатских стран (особенно Индии, Китая, России). И несмотря на то, что партнеры могут разниться по экономическому развитию (Камбоджа, Мьянма, Лаос и др.), все государства-участники защищают свой политический, культурный и информационный суверенитет, выстраивая отношения друг с другом на равных. Этот подход актуализировался в текущем году, когда Россия в качестве председателя БРИКС ввела новый формат взаимодействия, и теперь страны, которые только лишь подали заявку вступить в объединение, смогут вести совместную работу с государствами-членами. Это уравнивает всех в культурно-гуманитарном поле.

А глобальных проблем, которые невозможно решать государствам поодиночке, у человечества накопилось достаточно.

Например, кризис науки и образования, который проявляется в несоответствии форматов обучения требованиям работодателя. Как его можно преодолеть совместными усилиями, на пленарной сессии будут разбирать академики из Вьетнама, Китая и России. Новые технологии сегодня открывают возможности и одновременно ставят вызовы перед специалистами и предприятиями. Поэтому необходимо их учитывать и формировать инклюзивные подходы к образованию.

Вообще молодежи на Форуме уделяется много внимания. Поднимаются вопросы не только образования, но взаимоотношений подрастающего поколения из разных стран друг с другом для построения общего конструктивного будущего. Это похоже на глобальный воспитательный процесс и передачу опыта от старших к младшим на высоком международном уровне. В этом году БРИКС особенно активно создает молодежные саммиты и наращивается потенциал Сетевого университета БРИКС так, чтобы новые страны-участники объединения могли быстрее и легче подключиться к общей работе по развитию инноваций и внедрению искусственного интеллекта.

Еще одним современным вызовом становится лекарственная безопасность. Население не должно страдать от дефицита или низкого качества фармацевтики. Ее доступность – также приоритет повестки сотрудничества в области инноваций и высокотехнологичных производств стран БРИКС.

Но, конечно, самый весомый и громко обсуждаемый кластер Форума – экономика. Здесь поднимаются вопросы товарооборота, транспортно-логистических коридоров в евразийском регионе, коммерческого арбитража, иностранного права и языка, – всего, что увеличит торговые отношения между странами АСЕАН и БРИКС и будет способствовать их экономическому росту.

Вообще принцип продвижения сотрудничества между странами, а не соперничества, сильно отличает Восточный экономический форум от Всемирного экономического форума, который проходит в швейцарском Давосе. Там разобщенность мира считается неизбежной, все государства делятся на цивилизованные и нецивилизованные, достойные внимания и недостойные, что логично, если площадка используется для продвижения сделок монополистов и разработки идей по установлению глобального контроля над всеми ресурсами планеты из одного центра.

ВЭФ-2024 во Владивостоке явно показывает, что мировая экономика безудержно движется к многополярности, и принцип "усиление сильных и ослабление слабых" уже не работает.


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URL: https://www.vb.kg/439360
Теги:
бизнес, Россия, форум, Кыргызстан, экономика, кыргызско-российское сотрудничество
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