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Кыргызстан и МОМ обсудили вопросы миграции и защиту прав мигрантов

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Состоялась встреча Министра Жээнбека Кулубаева с представителем МОМ Зейналы Гаджиевым в связи с завершением его миссии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, во время встречи обсуждены актуальные вопросы миграционной ситуации в регионе и стране. Министр подчеркнул приоритеты Кыргызстана в миграционной политике и усилия государства по созданию благоприятных условий для трудовой миграции, а также укреплению защиты прав граждан за рубежом. Также отмечено внимание к упорядочению иммиграции и социальной защите беженцев в стране.

Зейнал Гаджиев выразил благодарность за встречу и отметил положительные результаты работы в регионе, подчеркнув лидерство Кыргызстана в законодательной защите прав мигрантов.

По итогам встречи стороны выразили надежду на продолжение тесного сотрудничества между Кыргызстаном и МОМ.


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URL: https://www.vb.kg/439364
Теги:
МИД, трудовая миграция, Кыргызстан
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