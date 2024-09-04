Кыргызстан и МОМ обсудили вопросы миграции и защиту прав мигрантов

Состоялась встреча Министра Жээнбека Кулубаева с представителем МОМ Зейналы Гаджиевым в связи с завершением его миссии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, во время встречи обсуждены актуальные вопросы миграционной ситуации в регионе и стране. Министр подчеркнул приоритеты Кыргызстана в миграционной политике и усилия государства по созданию благоприятных условий для трудовой миграции, а также укреплению защиты прав граждан за рубежом. Также отмечено внимание к упорядочению иммиграции и социальной защите беженцев в стране.

Зейнал Гаджиев выразил благодарность за встречу и отметил положительные результаты работы в регионе, подчеркнув лидерство Кыргызстана в законодательной защите прав мигрантов.

По итогам встречи стороны выразили надежду на продолжение тесного сотрудничества между Кыргызстаном и МОМ.