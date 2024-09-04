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ГКНБ: Государству возвращены соцобъекты и земли на 148 млн сомов (список)

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В Джалал-Абадской области выявлены факты незаконной приватизации ряда социальных объектов и земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, на баланс государства передан автовокзал "Токтогул", общей площадью 1,3 га, который в 2009 году в нарушении законодательства был продан по заниженной цене частному лицу. Рыночная стоимость автовокзала оценивается в 63 817 000 млн сомов.

Кроме этого, на баланс государства возвращен ранее незаконно приватизированный торговый комплекс площадью 2 342,8 м², расположенный в с.Торкен Токтогульского района. Рыночная стоимость данного комплекса составляет 4 155 000 сомов.

На баланс мэрии г.Токтогул передан летний кинотеатр с земельным участком 1,49 га, расположенный на территории парка Токтогула имени А.Козубекова, рыночная стоимость которой составляет 73 610 455 млн сомов.

Наряду с этим, в государственную собственность возвращен земельный участок с многолетними насаждениями мерою 2 га, расположенный на участке "Тайбала-Кечуу" г.Токтогул Токтогульского района. Рыночная стоимость земельного участка составляет 7 млн сомов.

В настоящее время продолжается работа по выявлению и возврату на баланс государству незаконно приватизированных земельных участков и предприятий.


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URL: https://www.vb.kg/439368
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, земельный участок
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