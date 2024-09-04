ГКНБ вернул государству 0,58 га земли, выведенной с баланса Минобороны

Государству возвращен земельный участок общей площадью 0,58 га стоимостью 147 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в 2008 году отдельные должностные лица Министерства обороны КР с нарушением действовавших на тот момент законодательных процедур незаконно вывели с баланса министерства в частную собственность земельный участок мерою 0,58 га.

Следует отметить, что с 2008 по 2022 года отмеченный земельный участок неоднократно переоформлялся на разных лиц, в том числе компании. Более детальное изучение всех обстоятельств показало, что на сегодняшний день, в целях легализации преступных доходов, поступающих от ОПГ, данный участок был приобретен и оформлен на ОсОО "Б". При этом, учредителями данной компании являются аффилированные лица ОПГ Камчы Кольбаева.