Погода
$ 84.48 - 84.90
€ 93.22 - 94.10

ГКНБ вернул государству 0,58 га земли, выведенной с баланса Минобороны

99  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государству возвращен земельный участок общей площадью 0,58 га стоимостью 147 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в 2008 году отдельные должностные лица Министерства обороны КР с нарушением действовавших на тот момент законодательных процедур незаконно вывели с баланса министерства в частную собственность земельный участок мерою 0,58 га.

Следует отметить, что с 2008 по 2022 года отмеченный земельный участок неоднократно переоформлялся на разных лиц, в том числе компании. Более детальное изучение всех обстоятельств показало, что на сегодняшний день, в целях легализации преступных доходов, поступающих от ОПГ, данный участок был приобретен и оформлен на ОсОО "Б". При этом, учредителями данной компании являются аффилированные лица ОПГ Камчы Кольбаева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439376
Теги:
ГКНБ, Министерство обороны, земельный участок, ОПГ, Кыргызстан, Камчы Кольбаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  