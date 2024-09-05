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В Бишкеке физические и юридические лица оштрафованы на 589 500 сомов

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Муниципальная инспекция проверила 209 столичных хозяйствующих субъектов на соблюдение санитарных норм и благоустройства прилегающих территорий. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, выявлено 53 случая несоблюдения требований правил благоустройства города Бишкек, совершенные физическими и юридическими лицами. Общая сумма наложенных штрафов составила 589 500 сомов.

В разрезе районов:

- по Свердловскому составлено 19 протоколов на сумму 186 500 сомов;

- в Октябрьском 13 нарушений на 170 500 сомов;

- в Первомайском районе 11 протоколов на 117 500 сомов;

- в Ленинском установлено 10 нарушений правил благоустройства на сумму 115 000 сомов.

Напомним, муниципальная инспекция контролирует физические и юридические лица на соблюдение правил благоустройства города Бишкек. В случае выявления нарушений, виновники понесут наказание согласно Кодексу КР о правонарушениях.


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URL: https://www.vb.kg/439379
Теги:
благоустройство, штраф, Бишкек
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