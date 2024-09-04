Двое граждан иностранных государств задержаны в Бишкеке за убийство

Накануне в Бишкеке в ходе спецоперации сотрудники МВД задержали двоих граждан, находящихся в межгосударственном розыске за убийство в Сургуте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, уроженцы Азербайджана и России, обвиняются в убийстве тридцатишестилетнего мужчины в Сургуте 28 августа 2024 года. Подозреваемые нанесли жертве более 100 ножевых ранений и скрылись с места происшествия.

По оперативной информации, они скрывались в съемной квартире в одном из микрорайонов Бишкека. Задержанные заключены под стражу.