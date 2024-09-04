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Двое граждан иностранных государств задержаны в Бишкеке за убийство

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Накануне в Бишкеке в ходе спецоперации сотрудники МВД задержали двоих граждан, находящихся в межгосударственном розыске за убийство в Сургуте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, уроженцы Азербайджана и России, обвиняются в убийстве тридцатишестилетнего мужчины в Сургуте 28 августа 2024 года. Подозреваемые нанесли жертве более 100 ножевых ранений и скрылись с места происшествия.

По оперативной информации, они скрывались в съемной квартире в одном из микрорайонов Бишкека. Задержанные заключены под стражу.


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URL: https://www.vb.kg/439380
Теги:
Азербайджан, задержание, Россия, убийство, Бишкек, МВД
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