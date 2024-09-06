Генпрокуратура КР не внесла Талибан в новый список запрещенных организаций

В Госкомиссии по делам религии КР не смогли пояснить, почему генпрокуратура не внесла террористическую организацию "Талибан" в новый список запрещенных организаций.

В частности, заместитель директора Государственной комиссии по делам религии Азамат Юсупов заявил vb.kg, что ГКДР не имеет к этому никакого отношения. Он рекомендовал обратиться непосредственно в судебные органы КР, которые возможно вынесли такое решение.

"Талибан был включен в список в 2006 году, но в связи с событиями в Афганистане, Талибан может быть исключен из списка террористических организаций. И лучше обратиться в судебные органы, которые могут более точно ответить на этот вопросы", - сказал он.

Заместитель главы ГКДР Канат Мидин уулу добавил, что недавно Казахстан исключил Талибан из списка террористических организаций.

Напомним, что ранее на своем сайте Генеральная прокуратура опубликовала на своем сайте список запрещенных террористических организаций, чья деятельность запрещена судами на территории Кыргызстана. Среди них не значится Талибан.