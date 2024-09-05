Радио "Азаттык" получило строгое предупреждение от Минкультуры

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР вынесло строгое предупреждение кыргызской службе Радио Свободная Европа/Азаттык. Об этом на своей странице в соцсети написал пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

Отмечается, что причиной такого решения министерства стало распространение упомянутыми СМИ ложной информации о том, что близкое окружение покойного Евгения Пригожина помогало главе государства Садыру Жапарову во время избирательной кампании.

"С другой стороны, я с глубоким сожалением отмечаю распространение информации на уровне сплетен и слухов радио "Азаттык", имеющего мировую аудиторию, и считаю, что это затмевает профессионализм работающих там сотрудников. Если этот материал является частью редакционной политики "Азаттыка", направленной на заведомую дискредитацию высшего руководства Кыргызстана, то может возникнуть вопрос, нужны ли нам такие СМИ в повестке дня", - говорится в сообщении Алагозова.