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Легенда "Спрут" Микеле Плачидо обсудил культурные проекты с Кыргызстаном

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- Назгуль Абдыразакова
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По приглашению посла КР в Италии Таалая Базарбаева посольство посетил выдающийся итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе беседы Базарбаев ознакомил Плачидо с деятельностью посольства по продвижению культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Италией, в том числе в сфере кинематографии.

Посол выразил уважение творческой деятельности актера и предложил рассмотреть возможность сотрудничества с Кыргызстаном. В частности, отметил заинтересованность в приглашении знаменитого актера для участия со своими последними кинопроизведениями в международных кинофестивалях, проводимых в Кыргызстане, а также в качестве почетного члена международного жюри.

Плачидо выразил благодарность кыргызской стороне за теплый прием в посольстве и активное развитие сотрудничества с Италией в сфере культуры. Он также ознакомил посольство с творческой деятельностью своей частной киностудии и подчеркнул готовность совместно рассмотреть предложенные инициативы.

По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог о возможных совместных проектах.


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URL: https://www.vb.kg/439390
Теги:
Италия, кино, сотрудничество, Кыргызстан, МИД
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