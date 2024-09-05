Легенда "Спрут" Микеле Плачидо обсудил культурные проекты с Кыргызстаном

По приглашению посла КР в Италии Таалая Базарбаева посольство посетил выдающийся итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе беседы Базарбаев ознакомил Плачидо с деятельностью посольства по продвижению культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Италией, в том числе в сфере кинематографии.

Посол выразил уважение творческой деятельности актера и предложил рассмотреть возможность сотрудничества с Кыргызстаном. В частности, отметил заинтересованность в приглашении знаменитого актера для участия со своими последними кинопроизведениями в международных кинофестивалях, проводимых в Кыргызстане, а также в качестве почетного члена международного жюри.

Плачидо выразил благодарность кыргызской стороне за теплый прием в посольстве и активное развитие сотрудничества с Италией в сфере культуры. Он также ознакомил посольство с творческой деятельностью своей частной киностудии и подчеркнул готовность совместно рассмотреть предложенные инициативы.

По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог о возможных совместных проектах.