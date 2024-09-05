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ГНС запустила электронный сервис для ведения реестра наемных работников

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Государственная налоговая служба запустила электронный сервис для ведения реестра наемных работников в Кабинете налогоплательщика на сайте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, согласно законодательству КР, работодатели обязаны вести реестр наемных работников через кабинет налогоплательщика и обеспечивать актуальность данных в нем. Данное требование не распространяется на организации, финансируемые из государственного бюджета.

Для использования данного сервиса налогоплательщикам необходимо перейти в модуль "Реестр наемных работников" в кабинете налогоплательщика. Сначала следует единожды создать список подразделений и филиалов в разделе "Подразделения". Затем, в разделе "Должности", необходимо сформировать перечень должностей, предусмотренных штатным расписанием.

В разделе "Действующие сотрудники" предусмотрены два способа ввода данных для удобства налогоплательщиков: ручной ввод и пакетная загрузка сотрудников. Пакетная загрузка осуществляется по специальному шаблону, который позволяет сформировать актуальный список действующих сотрудников.

Напомним, за нарушение требований по ведению реестра налогового агента наемных работников предусмотрены штрафы: 3000 сомов для физических лиц и 6500 сомов для юридических лиц.

По техническим вопросам можно обращаться по номеру: 0(221)00-01-16, 0(508)99-66-69, 0(755)00-01-16, 0(997)00-01-16, 0(312)61-01-67.

Подробную информацию можно получить на сайте ГНС или по номеру 116.


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URL: https://www.vb.kg/439392
Теги:
ГНС, Кыргызстан, работа
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