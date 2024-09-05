Как молодая компания RIBERG BAUCHEMIE из КР планирует покорять мир

Компания RIBERG BAUCHEMIE за последний год достигла впечатляющих результатов в производстве полиуретановых материалов. Генеральный директор Денис Нефедов поделился с нашим изданием vb.kg, как команда из Кыргызстана с помощью инновационных технологий и высокого качества продукции завоевала рынок СНГ и планирует выход на мировые рынки. О том, как компания преодолевает вызовы и что нового готовит для своих потребителей, читайте в нашем материале.

Справка: полиуретан - это универсальный материал, который можно использовать в различных сферах. Он бывает в виде жесткой или мягкой пены, а также в виде твердых изделий. Полиуретан используется для утепления зданий, изготовления мебельных элементов, покрытия для спортивных площадок и даже в автомобильной промышленности. Это материал с отличной изоляцией, прочностью и гибкостью.

Расскажите, пожалуйста, немного о компании RIBERG BAUCHEMIE?

Компания RIBERG BAUCHEMIE имеет статус ОсОО и официально ведет свою деятельность в Кыргызстане. Совместно с RnD центром в городе Штутгарт (Германия) ведутся разработки инновационного материала в сфере ППУ. Мы сразу выбрали локацию в Свободной экономической зоне Бишкека, поскольку изначально были ориентированы на экспорт продукции, в частности, пенополиуретана разных видов, в Россию, Казахстан, Узбекистан и другие близлежащие страны. В дальнейшем планируем организовать поставки в Швецию и Нидерланды.

Когда было запущено производство? И каких успехов вы достигли?

Наше производство было запущено в мае 2023 года, и за чуть более чем год мы достигли значительных успехов. Штат компании вырос, как и объем выпускаемой продукции. На начало 2023 года мы производили около 5 наименований, а сегодня - более 30. Это только малая часть полиуретановых продуктов, доступных в мире. Компания полностью кыргызстанская - учредители и топ-менеджмент из Кыргызстана. Я являюсь генеральным директором. В научной части нашего производства работают специалисты с опытом более 12 лет, среди которых кандидаты химических наук и эксперты по полиуретановым системам. Наши исследования и разработки ведутся совместно с немецким центром в Штутгарте, что позволяет нам выпускать продукцию высокого качества. На данный момент наш штат насчитывает около 35 сотрудников, включая отдел маркетинга и продаж, а также офисы в Алматы и Павлодаре (Казахстан), офис и два склада в Москве (Россия). Мы продолжаем расширяться, так как спрос на нашу продукцию растет.

Какие конкурентные преимущества имеет ваша продукция на рынке Кыргызстана?

В Кыргызстане и Казахстане аналогов нашей продукции нет, ближайшие конкуренты находятся в России, Китае и Европе. Мы предлагаем отличное качество по доступной цене, что делает нас лидером на рынке.

Какие инновационные продукты и решения вы предлагаете для строительной отрасли?

RIBERG BAUCHEMIE разрабатывает, производит и реализует современные полимерные компоненты для пенополиуретанов. Данный тип полимерного материала, благодаря своим гибко модифицирующим характеристикам, по праву можно считать одним из важнейших материалов строительной индустрии 21 века. На середину 2024 года мы производим лишь малую часть возможных направлений. Наша компания предлагает решения для строительной отрасли в виде таких продуктов, как пенополиуретан, который в современном мире все больше и больше становится популярным. Мы предлагаем на данный момент 3 типа пенополиуретана:

- Напыляемые системы

- Полиуретановые клея

- Заливочные системы

Каковы основные характеристики полиуретана, который производит ваша компания?

Основная сфера применения нашей продукции - строительство. Мы производим напыляемые системы, которые могут применяться в жилых и коммерческих помещениях. Пенополиуретан обладает низкой теплопроводностью и может наноситься на любые поверхности, обеспечивая эффективную теплоизоляцию.

Где и как используется полиуретан, произведенный вашей компанией?

Мы также выпускаем пенополиуретановые клеи, которые применяются, например, для резиновых покрытий на спортивных и детских площадках. В Кыргызстане наш продукт уже завоевал популярность, несмотря на небольшой рынок. Например, компания "Риман" является одним из наших основных партнеров. Она закупает и перерабатывает нашу продукцию.

Насколько экологичен ваш продукт?

Полиуретан, который мы производим, полностью соответствует строгим стандартам экологичности. Наше производство безотходное, и многие системы основаны на водной основе, что делает их безопасными для окружающей среды. Полиуретан органично и экологично вписывается в повседневную жизнь.

Как вы подтверждаете безопасность вашей продукции?

Безопасность продукции подтверждается сертификацией по ГОСТам, которые регулируют производство сырья для полиуретанов. У нас есть все необходимые сертификаты, которые находятся в открытом доступе и подтверждают соответствие продукции всем стандартам безопасности и качества.

Какие у вас планы по расширению ассортимента?

Мы планируем активно расширять ассортимент продукции и выходить на новые отраслевые рынки. Одним из приоритетных направлений станет разработка пенополиуретановых систем для автомобильной промышленности. Эти системы будут использоваться для создания различных элементов интерьера автомобилей, таких как сиденья, панели, шумоизоляционные и теплоизоляционные материалы. Полиуретан имеет отличные амортизирующие и изоляционные свойства, что делает его идеальным для использования в автопроме, где важны как комфорт, так и безопасность.

Как вы контролируете безопасность на всех этапах производства и транспортировки вашей продукции?

Благодаря технической поддержке специалистов из Европы, мы смогли быстро запустить современное и безопасное производство. Как и говорил ранее, для каждого типа продукции у нас имеются паспорта безопасности и сертификаты соответствия. Производственные мощности оснащены автоматической системой пожаротушения, а каждому сотруднику предоставляются средства индивидуальной защиты. Последняя проверка, проведенная Министерством по безопасности производства, подтвердила отсутствие вредных факторов на нашем предприятии. Также ежемесячно у нас проводится контроль со стороны пожарной охраны. Что касается транспортировки, мы сотрудничаем исключительно с проверенными логистическими компаниями, которые обеспечивают соответствие всех стандартов безопасности при перевозке нашей продукции. Для каждой партии продукции мы оформляем полные сопроводительные документы, включая паспорта безопасности, инструкции по эксплуатации и транспортировке. Особое внимание уделяется условиям перевозки - наша продукция требует соблюдения температурных режимов и защиты от механических повреждений.

Какие меры вы принимаете, чтобы продукция соответствовала международным стандартам?

Мы регулярно проходим исследования в специализированных аккредитованных центрах, где наши образцы проходят тщательные лабораторные тесты. По результатам этих тестов выдаются сертификаты и протоколы, подтверждающие качество продукции. Производственная лаборатория отдела качества, укомплектованная высококвалифицированными специалистами с большим опытом в химической индустрии, проверяет каждую партию продукции по 12 параметрам. В настоящее время мы проходим процедуру получения международного сертификата менеджмента качества ISO 9001, который является признанным стандартом управления качеством во всем мире. Это также даст свои плоды.

Как вы адаптируете ваши решения к требованиям разных региональных рынков?

Мы подходим индивидуально к каждому заказчику, чтобы добиться наилучших результатов. Особенно это важно для предприятий с уже налаженным производством, где необходимо учесть существующие процессы и интегрировать наши решения без остановки производства. Климатические условия в странах СНГ значительно различаются, что требует особого подхода к каждому региону. Одна и та же система не может эффективно работать круглый год из-за резких перепадов температур, влажности и других факторов. Наши технологи разработали специализированные решения для каждого сезона - зимы, межсезонья и летнего периода - чтобы продукция всегда соответствовала климатическим условиям и требованиям рынка. Например, для северных регионов с суровыми зимами особое внимание уделяется энергоэффективности и утеплению, тогда как для южных стран, наоборот, важна защита от перегрева и вентиляция. Таким образом, мы создаем устойчивые и эффективные решения, способные адаптироваться к любым условиям.

Какие дополнительные услуги предоставляет ваша компания своим клиентам?

Мы обеспечиваем техническую поддержку на всех этапах - от первой поставки до дистанционной консультации. Одной из особенностей нашей компании является возможность организации логистики по всему миру, а также отправка технических специалистов к клиентам для демонстрации работы продукции.

Есть ли у вашей компании программы поддержки для клиентов, впервые использующих вашу продукцию?

Мы всегда остаёмся на связи с нашими клиентами на всех этапах сотрудничества. Представители компании лично присутствуют на первоначальном запуске продукции, чтобы учесть все возможные специфики перехода. Мы предоставляем техническую поддержку на протяжении всего использования наших продуктов, чтобы клиент чувствовал себя уверенно и знал, что рядом всегда есть специалисты, готовые помочь.

Какие преимущества имеют ваши продукты по сравнению с традиционными решениями?

Для примера давайте рассмотрим напылительные системы нашего производства. Они обладают рядом существенных преимуществ:

- Бесшовное покрытие, что исключает мостики холода.

- Возможность нанесения на любые поверхности, горизонтальные и вертикальные.

- Низкий коэффициент теплопроводности.

- Самозатухающие свойства материала.

- Экологическая безопасность: наши материалы не выделяют формальдегиды.

- Гарантийный срок эксплуатации - до 25 лет при правильном использовании.

Какие проекты, реализованные с использованием ваших продуктов, можно назвать самыми значимыми?

Наш материал используется во многих строительных объектах, среди которых:

- Резиденция президента на Иссык-Куле, город Чолпон-Ата.

- Казармы для военнослужащих в селе Кой-Таш.

- Школы, больницы и детские сады по всему Кыргызстану, включая южные регионы.

- Таможенный пост в Торугарте.

- Складские помещения компании Forester.

- Крупнейший логистический центр в Азии в Казахстане (около 100 тыс. кв. м).