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МИД КР рекомендует временно воздержаться от поездок в Россию

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В связи с продолжением действия на территории России введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через Государственную границу иностранных граждан, посольство КР в РФ рекомендует гражданам Кыргызской Республики, не имеющим веских оснований для въезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездок на ее территорию до снятия вышеуказанных мер. Об этом сообщает пресс-служба МИД

"Вместе с тем, в случае необходимости граждане Кыргызстана могут обратиться за соответствующей помощью или консультацией по следующим телефонам Посольства: +7 (925) 2855047, +7 (925) 1155047", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/439395
Теги:
МИД, Россия, Кыргызстан
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