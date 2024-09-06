Новые правила применения ККМ: отсрочка для такси и интернет-торговли

Постановлением кабинета министров внесены ряд изменений для налогоплательщиков в части применения контрольно-кассовых машин. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, согласно нововведениям, налогоплательщики, оказывающие услуги перевозки пассажиров на легковом транспорте (такси) и услуги доставки товаров (курьерские услуги), освобождаются от обязательного использования ККМ до 1 января 2025 года.

Кроме того, предприниматели, реализующие товары или оказывающие услуги через интернет, могут не применять ККМ до 1 ноября 2024 года.

Также сроки внедрения функций расчета по авансам и кредитам в контрольно-кассовые машины продлены до 1 января 2025 года.

Следует отметить, что субъекты, ранее освобожденные от использования ККМ, оказывающие услуги общественного питания в столовых и буфетах учебных заведений, а также занимающиеся реализацией продукции ремесленного производства (народно-художественного промысла) собственного изготовления, обязаны применять ККМ с момента вступления данного постановления – с 14 сентября 2024 года.