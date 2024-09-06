На Новопавловском кладбище Бишкека прекращаются захоронения

С 5 сентября на Новопавловском кладбище, расположенном в жилом массиве "Ак-Ордо" города Бишкек прекращается деятельность по погребению и захоронению умерших. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, решение принято в установленном законом порядке в целях обеспечения соблюдений санитарных и экологических требований к содержанию места погребения на основании заключений Службы экологического и технического надзора КР, а также Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек.

Отметим, что погребение умерших можно будет производить на городском кладбище в селе Гроздь Аламудунского района Чуйской области.