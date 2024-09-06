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В Дубае построят второе по высоте здание мира

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В Дубае будет построен второй по высоте в мире небоскреб, который уступит действующему рекордсмену - находящейся там же "Бурдж-Халифе", но превзойдет 679-метровую башню Merdeka 118 в Куала-Лумпуре. Об этом сообщил застройщик Azizi Developments в X.

Башня будет носить название "Бурдж-Азизи", ее высота составит 725 м. Здание построят на Шейх-Заед-роуд, проект обойдется в $1,63 млрд. Ожидается, что строительные работы будут завершены в 2027 году.

Azizi Developments презентовала "Бурдж-Азизи" еще в январе, однако точная высота здания на тот момент не была определена. Если башня будет достроена, два самых высоких небоскреба в мире будут находиться в Дубае.

В "Бурдж-Азизи" разместятся торговый центр, элитные резиденции и пентхаусы, семизвездочный отель и "уникальная смотровая площадка". Часть здания займут заведения общественного питания и другие предприятия сферы услуг.

Высота самого высокого в мире здания - небоскреба "Бурдж-Халифа" при 163 этажах составляет 828 м. Он строился в 2004–2010 годах с целью диверсифицировать экономику эмирата - увеличить долю туризма и финансового сектора и уменьшить зависимость от экспорта нефти.

В здании расположены апартаменты и офисные помещения, рестораны, тренажерные залы, бассейны, смотровые площадки и прочее.

Источник: РБК


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URL: https://www.vb.kg/439403
Теги:
ОАЭ, строительство
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