Садыр Жапаров прокомментировал просьбу Аскара Акаева

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью ИА "Кабар" прокомментировал обращение бывшего главы государства Аскара Акаева в Жогорку Кенеш с просьбой вернуть ему статус экс-президента КР.

Аскар Акаев советовался с вами по этому вопросу?

- Я дважды видел Аскара Акаева, когда его допрашивали о "Кумторе". После этого я встретился в третий раз, когда собирал бывших президентов в Дубае. С тех пор я не виделся и не разговаривал с ним. Мы не советовались по этому вопросу.

В принципе, каждый гражданин имеет право обратиться в государственные органы для защиты своих прав или восстановления любых законных требований.

Вам не нужно обсуждать это с кем-то еще или получать мое одобрение. Я узнал, что он подал жалобу, воспользовавшись своим правом.

Должен ли Жогорку Кенеш восстановить статус экс-президента? Каково ваше мнение по этому поводу?

- Предоставлять тот или иной статус – это юридическая прерогатива Жогорку Кенеша. Парламент несет ответственность за получение и предоставление экс-президента. Я не могу вмешиааться м навязывать свое мнение.

Пусть Жогорку Кенеш сам принимает решение. Контроль за соблюдением законов – обязанность Жогорку Кенеша.

Если парламент нашей страны вернет Аскару Акаеву статус экс-президента, то что будет, если Курманбек Бакиев и Алмазбек Атамбаев захотят того же самого?

- На мой взгляд, ситуации здесь разные. Когда Акаев сбежал, никто не был убит и не было возбуждено уголовное дело. Конечно, при администрации Аскара Акаева были серьезные недостатки. Были ошибки. Наряду с этим, в период становления независимости были достигнуты успехи. Мы также должны упомянуть об этом.

А вот в делах Бакиева и Атамбаева были ситуации, сопровождавшиеся гибелью людей. Поэтому я считаю, что будет неправильно, если парламент присвоит им статус экс-президентов. Конечно, это только мое личное мнение.

Если Жогорку Кенеш закрепит за Аскаром Акаевым этот статус, не принесет ли это дополнительных расходов в госбюджет: жилье, безопасность, пенсия и охрана?

- По моему мнению, Аскар Акаев подал заявление с намерением оставить свое имя в истории как бывший президент.

Аскару Акаеву исполнилось 80 лет. Я не думаю, что его интересуют пенсии, безопасность и прочее. Тем более он свободно ходит без охраны.