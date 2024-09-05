Погода
$ 84.21 - 84.69
€ 93.22 - 94.10

Садыр Жапаров прокомментировал просьбу Аскара Акаева

128  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью ИА "Кабар" прокомментировал обращение бывшего главы государства Аскара Акаева в Жогорку Кенеш с просьбой вернуть ему статус экс-президента КР.

Аскар Акаев советовался с вами по этому вопросу?

- Я дважды видел Аскара Акаева, когда его допрашивали о "Кумторе". После этого я встретился в третий раз, когда собирал бывших президентов в Дубае. С тех пор я не виделся и не разговаривал с ним. Мы не советовались по этому вопросу.

В принципе, каждый гражданин имеет право обратиться в государственные органы для защиты своих прав или восстановления любых законных требований.

Вам не нужно обсуждать это с кем-то еще или получать мое одобрение. Я узнал, что он подал жалобу, воспользовавшись своим правом.

Должен ли Жогорку Кенеш восстановить статус экс-президента? Каково ваше мнение по этому поводу?

- Предоставлять тот или иной статус – это юридическая прерогатива Жогорку Кенеша. Парламент несет ответственность за получение и предоставление экс-президента. Я не могу вмешиааться м навязывать свое мнение.

Пусть Жогорку Кенеш сам принимает решение. Контроль за соблюдением законов – обязанность Жогорку Кенеша.

Если парламент нашей страны вернет Аскару Акаеву статус экс-президента, то что будет, если Курманбек Бакиев и Алмазбек Атамбаев захотят того же самого?

- На мой взгляд, ситуации здесь разные. Когда Акаев сбежал, никто не был убит и не было возбуждено уголовное дело. Конечно, при администрации Аскара Акаева были серьезные недостатки. Были ошибки. Наряду с этим, в период становления независимости были достигнуты успехи. Мы также должны упомянуть об этом.

А вот в делах Бакиева и Атамбаева были ситуации, сопровождавшиеся гибелью людей. Поэтому я считаю, что будет неправильно, если парламент присвоит им статус экс-президентов. Конечно, это только мое личное мнение.

Если Жогорку Кенеш закрепит за Аскаром Акаевым этот статус, не принесет ли это дополнительных расходов в госбюджет: жилье, безопасность, пенсия и охрана?

- По моему мнению, Аскар Акаев подал заявление с намерением оставить свое имя в истории как бывший президент.

Аскару Акаеву исполнилось 80 лет. Я не думаю, что его интересуют пенсии, безопасность и прочее. Тем более он свободно ходит без охраны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439407
Теги:
Аскар Акаев, Садыр Жапаров, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  