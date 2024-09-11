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В Бишкеке состоится конкурс "Среднеазиатская Романсиада"

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- Светлана Лаптева
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24 октября в Бишкеке состоится VIII Международный конкурс молодых исполнителей русского романса "Среднеазиатская Романсиада".

Конкурс включен в программу XXVIII Международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада-2024". Победители "Среднеазиатской Романсиады" примут участие в финале "Романсиады" в декабре 2024 года в Москве.

Для участия в конкурсе приглашаются студенты творческих вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений и музыкальных школ, и просто любители русского романса из стран Центральной Азии. Возраст участников – от 6 до 35 лет. Участие в конкурсе – бесплатное. Организаторы не взимают вступительных или каких-либо других взносов.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо до 17 октября 2024 г. прислать заполненную форму заявки на почту maestroromans@mail.ru c пометкой "Среднеазиатская Романсиада". Положение о конкурсе и заявка для участия доступны по ссылке: https://clck.ru/3CCBHY.

Организаторы конкурса: Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана, Русский дом в Бишкеке, Фонд культурных и гуманитарных инициатив, Фонд Русский мир, Благотворительный фонд "Романсиада", при поддержке Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева. Медиапартнер конкурса – информационное агентство и радио "Sputnik - Кыргызстан".

Стань частью большой семьи "Романисады" и зажги свою звезду на небосклоне русского романса!


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URL: https://www.vb.kg/439415
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