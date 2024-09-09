Книга кыргызского писателя "Дервиш" переведена на азербайджанский язык

В Фонде тюркской культуры и наследия в Баку 5 сентября состоялась презентация книги кыргызского писателя Бегижана Ахмедова "Дервиш" ("Странник") на азербайджанском языке.

Как передает АЗЕРТАДЖ, президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, приветствуя гостей, отметила, что руководимая ею структура была учреждена по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при поддержке глав государств Казахстана, Кыргызстана и Турции. Устав фонда был принят на саммите Тюркского совета в Бишкеке 23 августа 2012 года.

А.Раимкулова проинформировала, что писатель-просветитель, историк, общественный деятель, а также исследователь суфийских учений, эксперт-аналитик по вопросам обеспечения национальной безопасности, борьбы с терроризмом, полковник запаса Бегижан Ахмедов вносит вклад в сохранение истории тюркского наследия. Он является автором более десяти книг и 300 статей, членом Cоюза писателей Кыргызстана и Узбекистана, почетным профессором Государственного университета имени Бабура.

Автор перевода книги "Дервиш", которая победила в номинации "Лучшая книга 2020 года", Муниса Исмаилова.

Отметив, что презентация книги в Баку проходила при поддержке представительства Фонда поддержки политики тюркоязычных государств в Бишкеке и Союза писателей Кыргызстана, Актоты Раимкулова сказала: "В последние годы фонд очень тесно и активно сотрудничает с Кыргызстаном. Поздравив кыргызский народ с недавно прошедшим Днем независимости Кыргызской Республики, она отметила, что в прошлом году фонд принял участие в мероприятиях по случаю 95-летия выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Так, Международный фонд тюркской культуры и наследия поддержал издание книги "Материнское поле" ("Ана тарла") Чингиза Айтматова, а также организовал ее презентацию в Баку и Бишкеке.

Затем Актоты Раимкулова подарила книгу "Ана тарла" председателю Союза писателей Кыргызстана, экс-министру образования и науки страны Каныбеку Иманалиеву.

Она также сообщила, что в ноябре следующего года состоится презентация книги кыргызского поэта, драматурга, переводчика Алыкула Осмонова: "Для нас важно продвигать это во всех тюркских странах".

По словам главы фонда, 950-летний юбилей "Диван Лугат ат-Тюрк" будет отмечаться в рамках ЮНЕСКО. В связи с этим фонд планирует провести презентацию произведения в Париже в декабре нынешнего года.

Переводчица "Дервиш" на азербайджанский язык Муниса Исмаилова отметила, что книга затрагивает вопросы климатических изменений. Также в ней объединены история и традиции всего тюркского мира.

Председатель Союза писателей Кыргызстана Каныбек Иманалиев поздравил автора с публикацией книги. Он подчеркнул, что "Дервиш" Бегижана Ахмедова получила известность также и в России. К.Иманалиев поблагодарив редактора и переводчика книги на азербайджанский язык, отметил, что при прибытии в Баку невозможно не заметить каким прекрасным стал город.

В завершение мероприятия автор книги "Дервиш" Бегижан Ахмедов сказал: "Невозможно не влюбиться в гостеприимный и чистый Баку. Я побывал во многих континентах, но такого красивого города еще не видел. Чувствую большую ответственность перед всеми читателями, как азербайджанскими, так и во всем мире", - добавил автор книги.

В конце встречи переводчик Муниса Исмаилова была награждена почетной грамотой.