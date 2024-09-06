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Новый Dash 8 Q400: кыргызстанцы отправятся в первый рейс 27 сентября

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- Назгуль Абдыразакова
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Председатель правления ОАО "МАМ" Манасбек Самидинов рассказал журналистам о новом самолете Dash 8 Q400 для Asman Airlines, который начнет выполнять внутренние рейсы. Он напомнил, что ровно год назад, по инициативе президента Садыра Жапарова, были закуплены два самолета, и сегодня кыргызстанцы встретили первый из них.

"Второй самолет прибудет в начале октября, третий - в мае 2025 года, а в следующем году также планируем приобрести четвертый самолет. Эти закупки помогут закрыть потребности внутреннего рынка.

Сейчас ведутся расчеты расходов, которые будут озвучены в ближайшее время. Первый рейс нового самолета намечен на 27 сентября. Цены на билеты начнутся от 3100 сомов на направления в Ош, Баткен и Джалал-Абад, а на маршруты в Талас и Нарын - от 2100 сомов", - заявил Самидинов.


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URL: https://www.vb.kg/439423
Теги:
Кыргызстан, самолеты, Аэропорт "Манас"
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