Cоветы хоумстейджера: как бюджетно обновить интерьер в квартире

Хоумстейджинг - это искусство оформления интерьера таким образом, чтобы потенциальные покупатели или арендаторы увидели в нем свой новый дом. Это относительно новое явление, однако с каждым годом оно все активнее набирает обороты. Приемы хоумстейджинга гораздо проще и доступнее для воплощения, чем сложные дизайнерские решения, которые могут затянуть процесс ремонта и увеличить его сроки.

Традиционно хоумстейджеры работают над подготовкой недвижимости к продаже или сдаче в аренду, ведь грамотный подход к обстановке жилища может поднять его стоимость на 15%, а то и до 45% процентов. Но приемы хоумстейджинга универсальны и подходят даже тем, кто задумывается о небольшом косметическом ремонте или просто новом декоре жилья для себя.

Тренд 1. Светлые стены - чисто и просторно

Несмотря на распространенное заблуждение, что белые стены напоминают "больничные", этот тренд никогда не уйдёт из предпочтений покупателей. Любовь к нему связана с нашим подсознанием: светлые пространства вызывают ощущение спокойствия и чистоты. Такие оттенки визуально расширяют помещение, что даёт важное преимущество недвижимости. Покупатели всегда будут чаще отдавать предпочтение таким интерьерам, чем квартирам с тёмными стенами.

Белый, бежевый и светло-серый цвет - это универсальный фон, на котором можно играть акцентными деталями и текстурами, создавая интерьер на свой вкус. Если есть возможность сделать небольшой косметический ремонт, имеет смысл покрасить стены в подобные оттенки.

Тренд 2. Уделяем большое внимание мебели

Квартиры и дома с мебелью всегда будут выглядеть более привлекательно для покупателя, чем пустые пространства. Это не просто тренд, а базовая потребность человека, которую он может даже не осознавать. Полноценные интерьеры, где уже есть предметы первой необходимости позволяют легко представить, как использовать пространство и как оно будет выглядеть в повседневной жизни. Главное, чтобы помещение оставалось просторным и светлым - помните про тренд №1.

К выбору обстановки нужно подходить с осторожностью. Например, самая распространенная ошибка владельцев квартир в новостройках - меблировать жилье б/у предметами, пригодными разве что к поездке на дачу в один конец. Никто не хочет жить среди старой и потрёпанной мебели - современные и лаконичные линии, облегчённые формы давно вошли в моду и еще долго будут оставаться главным трендом. Стулья необычного дизайна или цвета, которые гармонично вписываются в интерьер комнаты, круглые столы, кровати с пушистыми одеялами и подушками, похожими на облако, - всё это на подсознательном уровне вызывает у людей ассоциации с комфортом и уютом. Ощущение при покупке, что можно будет наконец-то выспаться в этой кровати, может оказать решающее влияние на выбор будущего дома.

Тренд 3. Игра с текстурами и акцентными цветами

Игра с текстурами - это один из способов сделать интерьер интересным и запоминающимся. Они добавляют глубину и разнообразие в пространство, делая его более живым и уютным. Натуральные материалы, такие как дерево, лен, и шерсть, придают помещению теплоту и естественность. А металлические элементы, глянец или стекло могут добавить современный и стильный акцент.

Не менее важны и акцентные цвета, которые позволяют бюджетно обыграть интерьер. При продаже они могут сделать его более выразительным и запоминающимся по сравнению с другими предложениями на рынке. Использование ярких подушек, ковров или картин в спокойном и нейтральном интерьере помогает создавать нужные акценты. Но здесь главное не переборщить - важно, чтобы акценты не перегружали пространство.

Тренд 4. "Заходи и живи". Он пришёл к нам незаметно, но с каждым годом становится более очевидным.

Создание пространства, готового к немедленному заселению, - ключевой тренд 2024 года в хоумстейджинге. Потенциальные покупатели и арендаторы хотят видеть не просто стены и окна, а уютный дом. Желающих связываться с ремонтом становится все меньше, так как это определенные риски, время и затраты.

Этот тренд может быть реализован по-разному: от лофтов с бетонными стенами до квартир с отделкой в новостройках, или даже вторичного жилья, где небольшие улучшения и грамотный косметический ремонт демонстрируют покупателю, что с минимальными вложениями он может получить полноценное жилое пространство. Главное - создать атмосферу, которая даст понять: здесь можно жить сразу, не вкладывая время и средства в долгие переделки. Это делает объект недвижимости более привлекательным, сокращая время продажи и повышая её стоимость

Тренд 5. Освещение, которое создаёт атмосферу

Освещение остаётся одним из самых мощных инструментов в хоумстейджинге. Разнообразие источников света поможет создать многослойный свет, который подчеркнет текстуры, формы и акценты в интерьере. Это может быть мягкий рассеянный или направленный свет, акцентные светильники и даже декоративные огоньки. Каждый источник может играть свою роль: от создания уютной атмосферы до выделения ключевых зон и элементов интерьера.

Освещение помогает раскрыть весь потенциал пространства и подчеркнуть его уникальные черты. И если вы правильно используете этот приём, то сможете выгодно выделить свою недвижимость и создать у покупателей чувство комфорта и желание сделать её своей.

Тренд 6. Ароматы - скрытый, но мощный инструмент

Ароматы - это один из самых недооценённых, но невероятно мощных приемов хоумстейджинга. Правильно подобранные ароматы могут творить чудеса. И речь не только о привычных диффузорах в ванных комнатах, их можно и нужно использовать в кухне, гостиной и даже спальне. У большинства людей определённые ароматы вызывают воспоминания о детстве, приятных событиях или просто ассоциируются с отдыхом и умиротворением, которых сейчас многим так не хватает.

Добавив правильно подобранный аромат в интерьер, вы создаёте дополнительный уровень восприятия, который может оказать глубокое влияние на покупателя, создавая ощущение уюта и безопасности. Это не просто тренд - это важный инструмент, который способен сделать вашу недвижимость по-настоящему запоминающейся во время демонстрации.

Тренд 7. Создание атмосферы в черновой отделке

Одним из больших заблуждений в хоумстейджинге является мнение, что эта техника работает только для помещений с ремонтом. На самом деле, создание атмосферы возможно даже в черновой отделке, и это неочевидный тренд, который может кардинально изменить восприятие недвижимости покупателями.

Тут существует несколько приемов и один из наиболее интересных - эргономичная расстановка мебели, которая позволяет показать потенциал пространства даже с помощью малярного скотча или туалетной бумаги. Да-да! Например, если вы застройщик или девелопер, который продаёт недвижимость в бетоне, вы можете заказать план расстановки мебели с габаритами для вашей целевой аудитории и продемонстрировать это прямо в квартире для показа, разместив её на полу в виде схематического плана мебели.

Делимся подборкой товаров с маркетплейса Ozon, которые помогут бюджетно обновить интерьер в соответствии с трендами:

Светлая мебель. Если нет возможности организовать даже косметический ремонт, имеет смысл подумать о замене старых темных или цветных шкафов на более светлые современные варианты. Иногда такое решение способно сильно преобразить внешний вид помещения, добавив света и пространства. Не забывайте, что мебель лучше выбирать с современным лаконичным дизайном.

Большие зеркала необычной формы - еще один способ сделать помещение визуально больше. Главное - правильно их расположить и оформить, чтобы не получился зеркальный лабиринт.

Декоративные подушки - отличный акцент. Их можно разложить на диване и креслах в гостиной, украсить ими кровать в спальне, пуфик в прихожей и стулья на кухне. А если цвет надоест и захочется обновить пространство - всегда можно приобрести новые декоративные наволочки.

Домашний текстиль. Шторы, пледы, ковры - все это может стать ярким акцентом или наоборот помочь создать максимально спокойное пространство. Важно, что текстиль можно легко менять в зависимости от сезона и вашего настроения, мгновенно преображая интерьер.

Интересные светильники. Не всегда есть возможность серьезно заняться вопросом освещения, так как зачастую это требует смены проводки. Однако вы всегда можете добавить новые светильники или огоньки, которые создадут интересные сценарии освещения и добавят уюта.

Ароматические саше и диффузоры. На Ozon ассортимент огромен, можно подобрать ароматы на любой вкус для самых разных помещений от прихожей до спальни. Имеет смысл также подумать об их дизайне и расположении, чтобы получить не только приятный аромат, но и украшение интерьера.

Посуда и различные аксессуары для еды и готовки - важная часть интерьера кухни. Часто они остаются на рабочих поверхностях, но даже если вы предпочитаете видеть столешницу абсолютно пустой, посуда используется каждый день и задает тон каждого приема пищи. Не обязательно собирать единый сервиз, часто именно разные интересные тарелки, салатники и приборы делают сервировку более гармоничной и запоминающейся.

Необычный журнальный столик поможет добавить интересный акцент в минималистичный интерьер. Он может быть изготовлен из самых разных материалов от стекла до пластика, все зависит от ваших предпочтений и общей стилистики.

Предметы искусства. В современных интерьерах лучше всего смотрятся постеры и большие картины с абстрактной живописью. Здесь могут присутствовать самые разные цвета, главное, чтобы они сочетались с вашим интерьером.

Вазы и цветы - еще один отличный способ добавить акценты. Необычные вазы из натуральных материалов сами по себе могут служить украшением интерьера. Не обязательно собирать в них композиции из свежих цветов, очень стильно смотрятся и букеты из сухоцветов, которые могут прослужить многие месяцы.