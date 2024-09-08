Ассос: История, природа и гастрономия на Эгейском побережье

Ассос, расположенный у подножия горы Ида в районе Айваджык провинции Чанаккале, представляет собой уникальное место, где веками процветали различные цивилизации. Этот живописный уголок Турции привлекает своим нетронутым природным окружением, кристально чистым воздухом и историческими сокровищами, предлагая идеальный отдых на Эгейском побережье.

Эгейский маршрут прохлады

Ассос славится своими бухтами и пляжами, где можно насладиться бирюзовыми водами. Бухта Кадырга выделяется своим протяжённым побережьем и статусом пляжа с Голубым флагом. Здесь берега покрыты крупной галькой, и для купания часто используются деревянные пирсы. Из-за географического расположения море в Ассосе прогревается немного позже и вода здесь прохладнее, чем в Средиземноморье. Ассос также предлагает разнообразные варианты размещения – от кемпингов до уютных пансионов, роскошных и бутик-отелей.

Величественный древний город Ассос

Древний город Ассос, расположенный на потухшем вулканическом холме, открывает захватывающие виды на Эгейское море. История города уходит в VI век до нашей эры. В Ассосе сохранились монументальные стены и археологические находки, а сам город в 2017 году был включён в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди известных жителей города был философ Аристотель, основавший здесь школу философии. Храм Афины на Акрополе Ассоса привлекает своими величественными колоннами и потрясающим видом на море. Это уникальный образец архаического дорического храма на территории Анатолии, особенно красивый на закате. В городе также стоит посетить Агору, Гимнасий и амфитеатр под открытым небом.

Бехрамкале и окрестности

Деревня Бехрамкале расположена внутри стен древнего города и поражает историческими домами и каменным зодчеством. Здесь можно приобрести сувениры, такие как оливковое масло, домашний суп "тархана" и традиционные вязаные изделия. В деревне находятся мечеть Хюдавендигар XIV века и мост османской эпохи через реку Тузла. Мост, которому более 600 лет, закрыт для транспорта, но доступен для пеших прогулок. В окрестностях Ассоса можно также посетить очаровательные деревни Йешильюрт и Адатепе. В Адатепе находится первый в Турции музей оливкового масла, где можно узнать все этапы его производства.

Гастрономические впечатления

Ассос привлекает не только историей и природой, но и разнообразием региональных блюд. Здесь можно попробовать эгейские кулинарные шедевры, такие как фаршированные цветки кабачков и морская фасоль. В ресторанах и тавернах на набережной подают блюда местной кухни, включая салат с жареным осьминогом, шашлыки из рыбы-меч, жареного групера, суп из скорпены, кальмара на гриле и фаршированные кальмары. Ассос также славится своим оливковым маслом, а холмы окутаны оливковыми рощами. Не забудьте насладиться мезе из овощей и зелени с оливковым маслом и попробовать местный сироп из шелковицы в жаркий день.