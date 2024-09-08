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"Узбекистан - лидер по числу квалифицированных трудовых мигрантов в России"

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- Светлана Лаптева
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Узбекистан вышел на лидирующие позиции по количеству квалифицированных трудовых мигрантов в России благодаря активному развитию программ специального образования. Об этом заявил председатель комитета по миграции "ОПОРЫ РОССИИ" Сергей Нуждин на Восточном экономическом форуме-2024.

По словам Нуждина, Узбекистан последние пять лет активно развивает образовательные программы по специальностям, востребованным на российском рынке труда, таким как электрик, крановщик, токарь, каменщик.

Кроме того, российские образовательные учреждения активно сотрудничают с системами образования других стран, в том числе Узбекистана, предлагая свои программы обучения.

Эта тенденция вполне закономерна. Узбекистан и Россия активно взаимодействуют в сфере трудовой миграции, так как в этом одинаково заинтересованы обе стороны. Для узбекских граждан - это возможность уехать на заработки в крупные российские компании разных регионов. А для России - восполнение кадрового дефицита в некоторых отраслях. Например, в прошлом месяце свердловское предприятие "АСМ Мебель" сообщило, что у них работает 500 граждан Узбекистана. Более того, компания выразила необходимость в 120 работниках, которые, в том числе, могут быть найдены среди узбекистанцев.

Важно сказать, что и Россия, и Узбекистан ведут работу по налаживанию организованного набора, на который сейчас приходится около 5-7% - об этом в интервью PLOV.PRESS говорил доктор экономических наук, эксперт в сфере миграции Республики Узбекистан Шухрат Исакулов. Желание развить именно легальную миграцию неудивительно, ведь она несет преимущества для обеих сторон - это защита и работников, и работодателей. К тому же, тогда узбекские работники проходят допобучение по языку, истории и законодательству РФ, а иногда и по освоению необходимых навыков для той или иной профессии.


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URL: https://www.vb.kg/439443
Теги:
миграция, Россия, Узбекистан
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