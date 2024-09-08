Акылбек Жапаров встретился с представителем Афганистана Нуруллой Амином

Председатель кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров встретился с временным поверенным в делах Афганистана в Кыргызстане Нуруллой Амином.

Как сообщает пресс-служба кабмина, стороны обменялись мнениями по разным направлениям дальнейшего двустороннего сотрудничества.

Жапаров сообщил, что Кыргызстан заинтересована в торгово-экономических отношений, транспортных связей, совместной разработке месторождений полезных ископаемых Афганистана, сотрудничестве в сферах энергетики, промышленности и сельского хозяйства, активной работе над перспективными проектами.

Со своей стороны представитель Афганистана выразил надежду на сотрудничество.

Ранее Генпрокуратура опубликовала список запрещенных в Кыргызстане террористических организаций, исключив из списка Талибан. Позже МИД КР подтвердил, что Кыргызстан официально признал Талибан не террористической организацией. В Афганистане отреагировали на такой шаг заявлением МИД. Российский МИД с пониманием отнесся к такому решению.