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В Госдуме России объяснили причины ужесточения экзаменов для мигрантов

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- Светлана Лаптева
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Министру науки и высшего профессионального образования РФ Валерию Фалькову предложили ужесточить для мигрантов экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. С таким предложением выступила заместитель руководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева. Из документа, который есть в распоряжении NEWS.ru, следует, что партия предлагает фиксировать экзаменацию на видео и исключить коммерческие организации от ее проведения и оформления сертификатов.

Заслуживают поддержки Ваши инициативы по усилению контроля за качеством приема экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ, среди которых введение обязательной видеофиксации всей процедуры проведения экзамена с иностранными гражданами, а также исключение коммерческих организаций от проведения экзамена и оформления сертификатов, - сказано в документе.

Также, по мнению Авксентьевой, следует внести изменения в содержание экзамена: демонстративный вариант, опубликованный Рособрнадзором, "вызывает сомнения в способности адекватно отразить качество подготовки иностранных граждан к социокультурной и языковой адаптации для проживания на территории России". Помимо этого, он не содержит вопросов, позволяющих оценить знание иностранного гражданина об общепринятых правилах и нормах поведения в российском обществе, в том числе ответственности за правонарушения.

Ранее сервис "Яндекс Такси" предупредил о росте цен из-за дефицита водителей, передает корреспондент NEWS.ru с Восточного экономического форума. Директор компании по корпоративным отношениям и связям с органами государственной власти Антон Петраков прогнозирует нехватку 130 тысяч шоферов к концу года. Из-за этого стоимость поездок может вырасти на десятки процентов, особенно в часы пик и под конец года.


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URL: https://www.vb.kg/439445
Теги:
миграция, Россия
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