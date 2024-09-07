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Борис Джонсон нам поможет

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- Канат Кожоев
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Джонсон, а в его лице коллективный Запад готов протянуть нам руку помощи – так же, как протянул ее в направлении Украины. По принципу нет народа – нет проблем.

Сэр Александер Борис де Пфеффель Джонсон (наверняка эсквайр), экс-премьер Великобритании, в большом почете у тех, кто категорически против всего российского. А уж для пана Зеленского он вообще первый друг, товарищ и брат. И наставник. И любимый гость, которому не жалко отдать последнюю вышиванку. А если бы просроченному президенту Украины вдруг взбрело в голову оставить президентский пост – Киев наверняка украсился бы плакатами "Бориску на царство!"

Сам Борис Джонсон неоднократно высказывался в ключе "Я люблю Украину". Наверное, действительно любит… Или просто умеет ее готовить.

Вообще, если говорить об отношениях Зеленского и Джонсона, то здесь – сплошные восклицательные знаки. Джонсон едва ли не первым поддержал Украину в 2022 году, выразив уверенность, что победа обязательно будет за героическим украинским народом, а "террористическую Россию" надо остановить во что бы то ни стало. Британское правительство с подачи тогдашнего премьер-министра первым отправило на Украину танки западного производства, противотанковые комплексы и другое вооружение. Зеленский в долгу не остался: имя большого британского друга выгравировано в Киеве на Аллее славы, а также дало название некоторым популярным в стране сладостям.

На днях сэр Джонсон пал жертвой известных пранкеров Вована и Лексуса. Которые позвонили ему от имени французского экономиста и политического деятеля Жака Аттали. Борис так обрадовался, что не счел нужным следить за словесами и, как говорится, расчехлился по полной.

Речь шла, естественно, о ситуации на Украине и о том, что он, сэр Джонсон, думает по этому поводу. И в начале "важного политического разговора" большой украинский друг поинтересовался, не напрягает ли месье Аттали наличие желто-голубого флага у него за спиной. Я, дескать, так люблю Украину, украинцев и украинок, что держу их прапор повсюду – от кабинета до собственной спальни.

"Жак Аттали", естественно, был не против.

Дальнейшая беседа, в общем и целом, была посвящена именно этому – горячей джонсоновской любви и стремлению доказать украинцам свою любовь любыми доступными способами и средствами. В частности, немолодой политик Джонсон, по его признанию, с удовольствием поехал бы лично с оружием в руках отстаивать честь, достоинство и независимость Украины. Но увы – не имеет генеральского звания. А воевать в качестве рядового – не царское дело.

В разговоре с "Жаком Аттали" Борис несколько раз повторил, что, по его глубокому убеждению, Украину следует принять в НАТО. Но не сейчас. Когда-нибудь потом. Вероятно, тогда, когда от Украины вообще ничего не останется. И английские вооруженные силы кидать на подмогу украинцам не надо. Тем более что украинцы, по мнению Джонсона, и сами справляются.

Как именно справляются? Ну так… Есть еще способные воевать "зрелые ребята". Да и молодых еще не всех мобилизовали. Короче, пока на Украине остался хоть один хотя бы частично боеспособный украинец – пусть воюет. Так завещал им, украинцам, большой друг Борис Джонсон.

Главный тезис его болтовни с подставным французом – "Украинцы воюют за нас". Пока мы в тепле и сытости выражаем им на словах свою горячую поддержку, изредка подкидывая оружие (зачастую такое же просроченное, как украинский главнокомандующий) – пусть они гибнут во славу западного мира. Пусть славяне вообще перебьют друг друга, а мы посмотрим и поаплодируем. Может быть, даже наградим "героического" главнокомандующего… Посмертно.

Самое печальное: даже такие видео, где лидеры пресловутого западного мира предельно искренни и недипломатичны в своих высказываниях, мало кого заставляют по-настоящему задуматься. Пранк с Джонсоном многие комментируют так: "Что может понимать человек, который не в состоянии навести порядок у себя на голове?"

На голове у сэра Джонсона, действительно, - взрыв на макаронной фабрике. Зато в голове все разложено по полочкам – в соответствии с западными представлениями о мировой справедливости и миропорядке. И если кто-то до сих пор полагает, что Запад заинтересован в сохранении целостности и "незалежности" Украины и в процветании украинского народа, - горько ошибается. Ни до Украины, ни, тем более, до народа Джонсону и компании нет никакого дела. Все западные "дела" в этом регионе связаны исключительно с собственными интересами.

В Кыргызстане Джонсона и компанию тоже привечают. И сам он, еще будучи премьером, признавался кыргызам в любви и преданности: "Великобритания и Кыргызстан работают вместе для развития важного партнерства, основанного на дружбе и понимании. Я очень рад, что сегодня это сотрудничество охватывает сферы безопасности и обороны, экономического развития и развития человеческого потенциала, торговли и культуры".

Не стоит, однако, обольщаться и надеяться на то, что при первом удобном случае западные друзья не сольют Кыргызстан со всем его народом так же, как сегодня сливают "любимую" Украину. Помимо стремления "разобраться" с Россией, у Великобритании есть в Центральноазиатском регионе вполне конкретные логистические и экономические интересы. Народ как таковой британцев интересует мало. И если в какой-то момент им понадобится столкнуть лбами кыргызов и жителей какого-нибудь сопредельного государства – они без жалости и зазрения совести это сделают. И будут издали с удовлетворением наблюдать, как братские народы уничтожают друг друга.

И гори огнем все, кроме полезных ископаемых.


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URL: https://www.vb.kg/439446
Теги:
Великобритания, Украина, Кыргызстан
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