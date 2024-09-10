Молодежь Кыргызстана подготовила заявление по изменению климата

Молодежь стран Центральной Азии и Афганистана подготовила заявление относительно проблем изменения климата и его последствий для Центральной Азии.

Документ был официально представлен в Бишкеке на Региональной конференции молодежи и детей по вопросам изменения климата в Центральной Азии и Афганистане (RCOY CA and Afghanistan 2024), которая собрала более 200 участников, включая молодежь, детей, национальных и региональных лидеров, а также международных партнеров, с участием гостей из Канады, Монголии, Южной Кореи и Индии.

Основные требования молодежи включают привлечение их представительства в принятии решений, поддержка образовательных программ по климатическим вопросам и поддержка молодежных инициатив, активное участие в управлении водными ресурсами и разработке международных соглашений по трансграничным водным ресурсам, вовлечение молодежи в мониторинг ледников, управление пастбищами, развитие экотуризма и адаптацию к изменению климата, признание и компенсация потерь уязвимых сообществ. А также обеспечение климатической справедливости и расширение прав молодежи и женщин, вовлечение женщин в принятие решений, равный доступ к климатическому образованию и рабочим местам, а также разработка программ здравоохранения для женщин.

Заявление молодежи стран Центральной Азии и Афганистана будет направлено в профильные государственные ведомства, а также лицам, принимающим решения, а также документ будет представлен на Молодежной конференции по изменению климата COY29, которая пройдет в г. Баку (Азербайджан) в ноябре этого года.

В ходе Конференции RCOY CA and Afghanistan 2024, заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов выразил готовность оказывать поддержку со стороны государства молодому поколению для смягчения последствий изменения климата. Он отметил: "Я рад приветствовать всех участников из стран Центральной Азии и Афганистана. Для нашей страны самая важная тема – это горы. Мы надеемся, что вы, молодежь, включите в свой документ тему "Горы и климат". Сегодня мы встречаемся в то время, когда лидеры наших соседних государств тепло и по-братски поддерживают друг друга, каждая наша страна переживает период большого укрепления и роста. Уже скоро состоится COP29 в Баку, я надеюсь, что от Кыргызстана туда поедет много участников от молодежи, мы надеемся на вас".

В мероприятии также принял участие министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Медер Машиев.

"Изменение климата - это вызов, с которым сталкивается не только наш регион, но и весь мир. Наши высокогорные ледники тают, все больше и чаще мы наблюдаем аномальные погодные явления, а последствия изменения климата в виде продолжительной засухи или разрушительных селей несут огромный ущерб экономикам наших стран. Нам необходимо действовать быстро и решительно, чтобы минимизировать ущерб и адаптироваться к новым условиям", - подчеркнул Медер Машиев.

"Индекс ЮНИСЕФ по климатическим рискам для детей показал, что почти 15 миллионов детей в Центральной Азии уязвимы к изменению климата. Мы должны предпринять все, чтобы действия по борьбе с изменением климата в каждой стране основывались на потребностях детей и молодежи, а реализация этих прав была включена в долгосрочную климатическую повестку", - Представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане. отметил Самман Тапа.

ПРООН поддерживает молодежные инициативы и способствует большему вовлечению молодежи в климатические действия по всему региону: молодежные конференции по изменению климата в Кыргызстане и Центральной Азии, разработка ОНУВ и молодежные караваны.

"Права и участие молодежи – это не только вопрос будущего. Уже сегодня молодежь обладает знаниями и навыками, которые играют критическую роль в разработке и реализации инновационных решений", - сказала Постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане Александра Соловьева.

Президент Юнисон Групп Нурзат Абдырасулова акцентировала внимание на том, что города становятся более уязвимыми, а бедность делает людей еще более подверженными климатическим ударам, необходимо срочно принимать меры по адаптации.

"Молодежь - это не только активисты, но и будущие профессионалы и лидеры, которые будут формировать климатическую политику и управлять ключевыми процессами. Ваша роль в глобальных климатических процессах уже признана мировым сообществом, и впереди у нас важное событие - Конференция сторон по изменению климата (СОР 29), которая впервые пройдет на постсоветском пространстве в Баку. Это уникальная возможность для нашего региона привлечь внимание мирового сообщества к нашим климатическим вызовам", - поделилась Нурзат Абдырасулова.

Организаторы конференции: Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, ЮНИСЕФ в Кыргызской Республике, ПРООН в Кыргызской Республике и Юнисон групп. К ним присоединяются партнеры, такие как Институт развития молодежи, Центр гражданской активности при АУЦА и другие организации, которые активно способствуют климатическим инициативам.