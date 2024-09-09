Лавандовые поля в в уезде Кульджа привлекают туристов со всего мира

У подножия гор Тянь-Шань в уезде Кульджа Или-Казахской автономной области Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая сформирована полная производственная цепочка по выращиванию лаванды, ее переработки, реализации, а также развития на этой базе туризма.

Участники пресс-тура из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Турции, организованного в рамках инфотура "Возможности Китая, открытость Синьцзяна", посетили в уезде Кульджа Национальный сельскохозяйственный парк "Море цветов Тянь-Шаня". Он является демонстрационным проектом интеграции сельского хозяйства и промышленности, созданный компанией Yili Guantong Biological Group Co. Ltd. на основе природной экологической среды долины реки Или.

Национальный сельскохозяйственный парк "Море цветов Тянь-Шаня" расположен в городе Каши, что в 60 километрах от города Кульджа. Площадь парка составляет более 24 тысяч гектаров. Здесь выращивают более 8 тысяч гектаров кукурузы, пшеницы и других продовольственных культур, а также более 7 тысяч гектаров яблони сиверса, слив, абрикосов и других фруктов.

Больше же всего туристов привлекают лавандовые поля парка, которые занимают площадь в размере около 9 тысяч гектаров. Полюбоваться зрелищем в период цветения лаванды спешат туристы с разных уголков мира и КНР.

Имеются также в парке цех по переработке эфирного масла лаванды, которое производят в год 160-200 тонн продукции, цех по сортировке и переработке фруктов и склады для хранения, а также Центр исследований и разработки продукции, лаборатория тестирования и анализа качества.

К услугам туристов предоставлены ресторан с живописным видом на пруды, вода которых используется для полива лаванды и фруктовых деревьев, и гостевые домики. Отдельно стоит отметить, что все поля сельскохозяйственного парка поливаются исключительно капельным орошением, что, как известно, очень экономит воду. Впрочем, в Китае подобный полив используется уже давно повсеместно, включая города.