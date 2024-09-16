Дом рисовых картин в селе Алмалуу может стать туристической новинкой

Вполне возможно, что на картах туристических маршрутов Кыргызстана появиться точка, которая так и будет называться "Дом рисовых картин" в селе Алмалуу. Об этом мечтает директор дома культуры Иссык-Атинского айыльного аймака Тагай Чолпонбаев.

Он провел для журналиста vb.kg экскурсию по своему дому, и оказалось, что его жилище - настоящий гостевой домик для приема туристов, настолько в нем много рукотворных творений, рожденных творческой фантазией.

- Я первую картину собрал сразу после армии. У всех тогда были ала-кийизы (войлочные ковры с узорами, - прим. ред.) с именами, а у меня еще денег не было на такое богатство, вот собрал из риса. И имена написал жены, дочки и свое. Такая вот охранная грамота для нашего дома и семьи.

Саму технику запомнил еще в детстве, на уроке труда, и, как видите, всю жизнь этим занимаюсь, по вдохновению. С годами стало лучше получаться, и весь дом украсил рисовыми картинами.

Правда похоже на мозаику? Не подумайте, что каждое зернышко к стене клеим, все делается на полу, сначала все красится, подбирается по рисунку, а потом уже готовое вписывается в пространство. Мне нравится, что увлечение может преобразовывать невзрачные стены, делает уютным любую комнату и дом. И делает жилье индивидуальным.

Директором дома культуры стал недавно, мечтаю там кружок открыть для всех, кому это интересно. Гляди и побольше будет разных ярких помещений в селе. Также зовем к нам туристов, жителей городов, сел со всей республики на мастер-классы.

Вторая мечта - включить наш дом в туристический маршрут для посещения гостей. Готовы их накормить обедом, они могут у нас отдохнуть, покататься на наших удивительных дорогах в горных холмах, побродить по осенней стерне скошенных трав. А у нас же попить чайку, скушать что-то вкусное из национальной кухни на наших продуктах, выращенных в своем огороде. Хотим и лошадок давать покататься. Нам с женой кажется, что это придет по вкусу горожанам - мы расположены недалеко от города. Всем хочется отрешиться от городской суеты, побыть просто жителями планеты Земля.

На это нас наш председатель айыл окмоту Акылбек Дононбаев вдохновил, пообещав позвать журналистов, чтобы рассказать про наш дом. Уж очень он ему понравился. Его недавно назначили, и он ищет возможность изменить жизнь сельчан к лучшему, а мы и рады этому, - рассказал Тагай Чолпонбаев.

Интерсно, что во Вьетнаме рисуют рисовые картины прямо на полях - растущим рисом. А практика мозаики зернами - очень распространена в мире, и привлекает множество поклонников. Некоторые считают, что такие картины могут прожить не более 10 лет. Но как мы видим по работам нашего художника-любителя Тагая Чолпонбаева, при правильной обработке и гораздо дольше.