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В Кыргызстане прошел VII Евразийский конгресс ревматологов

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- Нина Ничипорова
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Каждые два года конгресс проходит в разных странах мира. В этом году он проходил 6-7 сентября на берегу озера Иссык-Куль. Девиз нынешнего конгресса – "Ревматология без границ". Цель встречи – интеграция различных дисциплин медицины терапевтической и хирургической направленности, включая иммунологию, пульмонологию, кардиологию, дерматологию, ортопедию, травматологию и другие. Как известно, ревматологический больной – это больной с системным характером поражений, имеющий значительное число коморбидных состояний.

В день открытия конгресса, 6 сентября, его участников с кыргызской стороны приветствовали от имени Президента КР Государственный секретарь КР Суйунбек Касмамбетов и министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Евразийское движение ревматологов началось в 2012 году. На Первом Евразийском конгрессе ревматологов было принято историческое решение о создании Лиги Евразийских ревматологов (LEAR), объединяющей ревматологов Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана.

Традиционно программа Евразийского конгресса ревматологов включает в себя научные доклады и лекции ведущих специалистов из различных стран. Эти исследования представляют актуальность как для научных сотрудников и преподавателей, так и для практикующих врачей, особенно для молодых ревматологов.

"Если говорить об актуальности темы, то для нашей страны она очень важна, потому что у нас не укомплектована ревматологическая служба, нет достаточного количества стационаров ревматологического профиля, особенно в регионах, не хватает самих ревматологов, которые бы принимали пациентов на местах, - говорит президент Кыргызской ревматологической ассоциации, к.м.н. Ольга Лобанченко. - Люди вынуждены приезжать на лечение в областные или в столичные больницы. Но не все имеют такую возможность.

В стране сегодня работает не больше двух десятков ревматологов, такие специалисты имеются не во всех областях. В отличие от других стран наши пациенты лишены возможности иметь постоянную помощь врачей на местах, а ведь все ревматологические заболевания имеют хронический характер. Это не насморк и не бронхит, которые сегодня полечил, а завтра ты с ними уже попрощался. Это такие заболевания, которые, единожды начавшись, сопровождают человека всю его жизнь, как, например, диабет. Теряется связь, преемственность, возможность корректировать лечение, болезнь запускается.

Более того, в отличие от многих других стран СНГ у нас нет государственной дотации на необходимые препараты, которые просто жизненно необходимы. Это те препараты, в том числе и генно-инженерные, которые в России, Беларуси, Казахстане, Узбекистане дают наиболее нуждающимся бесплатно, по государственной дотации и на постоянной основе. И когда будем составлять и принимать резолюцию, мы хотим, чтобы нас услышали и руководство здравоохранения, и в целом правительство, потому что распространённость ревматических заболеваний в данное время неуклонно растёт".

Первый научный симпозиум был посвящен теме "Ревматоидный артрит - новый контур управления". Первое пленарное заседание прошло под председательством академика РАН, президента ассоциации ревматологов России, профессора Евгения Насонова, члена-корреспондента РАН, главного внештатного специалиста-ревматолога Минздрава Российской Федерации Александра Лилы и главного внештатного ревматолога Минздрава Республики Казахстан Галымжан Тогизбаевой. С докладом по истории развития и перспективах ревматологической службы Кыргызской Республики выступил директор Национального центра кардиологии и терапии им. М.Миррахимова, профессор Талантбек Сооронбаев.

Второй симпозиум конгресса был посвящен теме "Биосимиляры в вопросах и ответах", третий - болевому синдрому при ревматических заболеваниях. На симпозиумах обсуждались такие темы, как "Ревматоидный артрит и микрокристаллические артриты", "Современная диагностика и лечение современных аутоиммунных ревматоидных заболеваний", "Системная склеродермия и болезнь Шегрена". Отдельные сессии конгресса были посвящены вопросам сохранения здоровья суставов, остеопороза и остеоартрита, лабораторной и инструментальной диагностики ревматических заболеваний. В рамках научного форума была организована школа практикующего ревматолога и конкурс-сессия молодых учёных, а также прошло награждение финалистов конкурса.

По итогам работы VII Евразийского конгресса ревматологов его участниками единогласно был одобрен проект Резолюции, в которой обозначены шаги по улучшению ревматологической службы Кыргызстана.

Для улучшения и доступности высокоспециализированной ревматологической помощи населению Кыргызской Республики было решено внести предложение в Минздрав КР о создании Республиканского ревматологического центра. Разработать и утвердить в Минздраве КР Дорожную карту по совершенствованию оказания ревматологической помощи населению КР. Провести ревизию и актуализацию клинических рекомендаций, клинических протоколов по взрослой и детской ревматологии.

В целях снижения прогрессирования ревматологических заболеваний, инвалидизации пациентов, улучшения качества жизни, снижения бремени нагрузки ревматических заболеваний на систему здравоохранения КР ходатайствовать перед Минздравом КР о выделении дотаций на стандартные базисные противовоспалительные и генно- инженерные биологические препараты по ревматическим нозологиям в соответствии с принципами доказательной медицины и клиническими протоколами.

Эстафету проведения следующего конгресса передали в виде переходящего хрустального кубка Узбекистану. Восьмой Евразийский конгресс ревматологов пройдет в 2026 году в Самарканде.

Ревматология - сложная специальность

Клара Джайлобаева,

к.м.н., доцент кафедры терапии №2 КРСУ им. Ельцина:

"Сегодня нам нужно готовить не только терапевтов, семейных врачей, но и специалистов узких специальностей, потому что это тоже важно. Есть такие нюансы, в которых семейный врач глубоко разобраться не может. Главная задача семейного врача понять, какая это патология и направить его к нужному специалисту. Иногда к нам попадают больные, которым выставлен совершенно не тот диагноз.

Да, мы проводим семинары, циклы повышения квалификации, но этого мало, человек должен глубоко погружаться в специфику больных ревматологического профиля. На стыке заболеваний бывает много разных нюансов. У одной моей больной, помимо основного заболевания, были выявлены еще почечная и печеночная недостаточность, и ДВС-синдром. Это тот случай, когда одновременно полетели все системы, и надо было срочно женщине помочь. В этом случае идут системные воспаления и наблюдаются проблемы практически во всех органах. Сейчас в нашей жизни много разных пищевых добавок, экология плохая, гиподинамия и, как следствие, меняется профиль заболевания, претерпевает изменения клиническая картина, и люди должны быть в курсе всех этих нюансов.

Ревматологов, повторяю, в стране сейчас очень мало. Всё упирается в финансы и именно в подготовку ревматологов в клинической ординатуре, в аспирантуре. Некоторые кардиологи вынуждены работать, как кардиоревматологи. Но обнадеживает то, что у нас есть люди, которые выбирают эту специальность и хотят стать ревматологами.

Елена Баялинова, медиаэксперт по вопросам здравоохранения


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URL: https://www.vb.kg/439460
Теги:
ревматизм, Иссык-Куль, финансы, пациент, конгресс
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